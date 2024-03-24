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Теракт в "Крокусе" ставит вопрос введении смертной казни, считает аналитик
Теракт в "Крокусе" ставит вопрос введении смертной казни, считает аналитик - 24.03.2024, ПРАЙМ
Теракт в "Крокусе" ставит вопрос введении смертной казни, считает аналитик
После совершенного в "Крокус сити холле" теракта становится актуальным вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь за терроризм, заявил РИА | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T11:32+0300
2024-03-24T11:32+0300
2024-03-24T11:32+0300
происшествия
крокус сити холл
смертная казнь
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. После совершенного в "Крокус сити холле" теракта становится актуальным вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь за терроризм, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Безусловно, учитывая резонанс и масштаб теракта в "Крокус сити холле", возникает вопрос о дискуссии по отмене моратория на смертную казнь за преступления террористического характера", — сказал он. По его мнению, данный вопрос будет обсуждаться и российские власти рассмотрят целесообразность данной меры. "Как минимум тот факт, что погибло такое количество людей, ставит вопрос о соразмерности наказания", — пояснил Коротченко. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, смертная казнь
Происшествия, Крокус сити холл, смертная казнь
Теракт в "Крокусе" ставит вопрос введении смертной казни, считает аналитик
Коротченко: теракт в "Крокусе" поднимает вопрос об отмене моратория на смертную казнь
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. После совершенного в "Крокус сити холле" теракта становится актуальным вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь за терроризм, заявил РИА Новости известный военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Безусловно, учитывая резонанс и масштаб теракта в "Крокус сити холле", возникает вопрос о дискуссии по отмене моратория на смертную казнь за преступления террористического характера", — сказал он.
По его мнению, данный вопрос будет обсуждаться и российские власти рассмотрят целесообразность данной меры.
"Как минимум тот факт, что погибло такое количество людей, ставит вопрос о соразмерности наказания", — пояснил Коротченко.
В Совфеде призвали снять мораторий на смертную казнь для террористов
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.