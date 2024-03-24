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Киев получил от Токио займ в 230 миллионов долларов, сообщили в Раде - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Киев получил от Токио займ в 230 миллионов долларов, сообщили в Раде
Киев получил от Токио займ в 230 миллионов долларов, сообщили в Раде - 24.03.2024, ПРАЙМ
Киев получил от Токио займ в 230 миллионов долларов, сообщили в Раде
Киев получила от Токо займ на сумму 230 миллионов долларов. Об этом сообщил в воскресенье глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T11:42+0300
2024-03-24T11:42+0300
политика
украина
япония
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Киев получила от Токо займ на сумму 230 миллионов долларов. Об этом сообщил в воскресенье глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. "Украина получила от Японии ссуду в размере 230 миллионов долларов… По объемам поддержки (с февраля 2022 года – ред.) это государство уверенно занимает четвертое место, уступая только ЕС, США и МВФ", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Гетманцев отметил, что в январе-феврале ткущего года из 1,2 миллиарда долларов всей внешней помощи – 901 миллион долларов приходится на Японию. Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа 10 марта рассказала изданию Financial Times, что Киев ведет переговоры с Японией и Канадой с целью получения дополнительной финансовой поддержки, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву. Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
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украина, япония, финансовая помощь для украины
Политика, УКРАИНА, ЯПОНИЯ, финансовая помощь для Украины
11:42 24.03.2024
 
Киев получил от Токио займ в 230 миллионов долларов, сообщили в Раде

Депутат Гетманцев: Украина получила от Японии займ в 230 миллионов долларов

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Киев получила от Токо займ на сумму 230 миллионов долларов. Об этом сообщил в воскресенье глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев.
"Украина получила от Японии ссуду в размере 230 миллионов долларов… По объемам поддержки (с февраля 2022 года – ред.) это государство уверенно занимает четвертое место, уступая только ЕС, США и МВФ", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Гетманцев отметил, что в январе-феврале ткущего года из 1,2 миллиарда долларов всей внешней помощи – 901 миллион долларов приходится на Японию.
Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа 10 марта рассказала изданию Financial Times, что Киев ведет переговоры с Японией и Канадой с целью получения дополнительной финансовой поддержки, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
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Вчера, 23:26
Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.
 
ПолитикаУКРАИНАЯПОНИЯфинансовая помощь для Украины
 
 
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