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Киев получил от Токио займ в 230 миллионов долларов, сообщили в Раде

Киев получил от Токио займ в 230 миллионов долларов, сообщили в Раде - 24.03.2024, ПРАЙМ

Киев получил от Токио займ в 230 миллионов долларов, сообщили в Раде

Киев получила от Токо займ на сумму 230 миллионов долларов. Об этом сообщил в воскресенье глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T11:42+0300

2024-03-24T11:42+0300

2024-03-24T11:42+0300

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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Киев получила от Токо займ на сумму 230 миллионов долларов. Об этом сообщил в воскресенье глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев. "Украина получила от Японии ссуду в размере 230 миллионов долларов… По объемам поддержки (с февраля 2022 года – ред.) это государство уверенно занимает четвертое место, уступая только ЕС, США и МВФ", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Гетманцев отметил, что в январе-феврале ткущего года из 1,2 миллиарда долларов всей внешней помощи – 901 миллион долларов приходится на Японию. Председатель бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа 10 марта рассказала изданию Financial Times, что Киев ведет переговоры с Японией и Канадой с целью получения дополнительной финансовой поддержки, пока конгресс США не может одобрить помощь Киеву. Украина выделила почти половину своего годового бюджета в 87 миллиардов долларов на расходы по обороне, но ее внутренние доходы составляют всего 46 миллиардов долларов. Ожидается, что дефицит будет еще больше увеличиваться из-за ожидаемой волны мобилизации, так как миллиарды потребуются на зарплату, обучение и оборудование призывников.

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украина, япония, финансовая помощь для украины