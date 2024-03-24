https://1prime.ru/20240324/846656964.html
Минздрав усилил горячую линию психологической поддержки после теракта
Минздрав усилил горячую линию психологической поддержки после теракта - 24.03.2024, ПРАЙМ
Минздрав усилил горячую линию психологической поддержки после теракта
Специалисты занимаются оказанием психологической и психотерапевтической поддержки пострадавшим в "Крокусе", а также их родственникам, горячая линия... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T11:47+0300
2024-03-24T11:47+0300
2024-03-24T11:47+0300
происшествия
крокус сити холл
минздрав рф
горячая линия
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Специалисты занимаются оказанием психологической и психотерапевтической поддержки пострадавшим в "Крокусе", а также их родственникам, горячая линия психологической поддержки усилена. Об этом сообщил Минздрав РФ в своем Telegram-канале. "В настоящее время бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского работает в медицинских организациях, где продолжают лечение пострадавшие в "Крокус сити холле". Специалисты также работают с родственниками и близкими погибших", — сказано в сообщении. Специалисты отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России совместно с бригадами медицины катастроф после получения известия о теракте незамедлительно прибыли к месту происшествия для оказания психологической помощи пострадавшим, пояснили в министерстве. "Усиление произошло и на горячей линии психологической поддержки, на которую можно обратиться по телефону: +7 (495) 637-70-70", — заявили в Минздраве. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, минздрав рф, горячая линия
Происшествия, Крокус сити холл, Минздрав РФ, горячая линия
Минздрав усилил горячую линию психологической поддержки после теракта
Минздрав усилил горячую линию психологической поддержки после теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Специалисты занимаются оказанием психологической и психотерапевтической поддержки пострадавшим в "Крокусе", а также их родственникам, горячая линия психологической поддержки усилена. Об этом сообщил Минздрав РФ в своем Telegram-канале.
"В настоящее время бригада специалистов НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского работает в медицинских организациях, где продолжают лечение пострадавшие в "Крокус сити холле". Специалисты также работают с родственниками и близкими погибших", — сказано в сообщении.
Специалисты отделения неотложной психиатрической и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Минздрава России совместно с бригадами медицины катастроф после получения известия о теракте незамедлительно прибыли к месту происшествия для оказания психологической помощи пострадавшим, пояснили в министерстве.
"Усиление произошло и на горячей линии психологической поддержки, на которую можно обратиться по телефону: +7 (495) 637-70-70", — заявили в Минздраве.
РЖД бесплатно перевезут в Москву и обратно родных погибших при теракте
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.