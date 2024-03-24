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Названо число индийских компаний, вошедших в топ-500 крупнейших в АТР - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Названо число индийских компаний, вошедших в топ-500 крупнейших в АТР
Названо число индийских компаний, вошедших в топ-500 крупнейших в АТР - 24.03.2024, ПРАЙМ
Названо число индийских компаний, вошедших в топ-500 крупнейших в АТР
Более 70 компаний из Индии вошли в список 500 крупнейших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона согласно шестому ежегодному отчету "Быстрорастущие компании... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T11:51+0300
2024-03-24T11:51+0300
индия
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Более 70 компаний из Индии вошли в список 500 крупнейших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона согласно шестому ежегодному отчету "Быстрорастущие компании Азиатско-Тихоокеанского региона 2024", опубликованном совместно британским информационным агентством Financial Times и компанией Statista, передаёт издание Business Standard. Критерии попадания в список включали получение дохода в размере не менее 100 тысяч долларов в 2019 году, доход в размере не менее 1 миллиона долларов в 2022 году, рост доходов в период с 2019 по 2022 год, а также наличие штаб-квартиры на одной из 13 указанных территорий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Если говорить о количестве компаний, то первое место занимает Южная Корея. 123 компании из Южной Кореи зафиксировали интенсивный рост, за ними следуют компании из Японии и Сингапура. Индия находится на четвертом месте с 71 компанией. Чтобы попасть в этот список, компании должны продемонстрировать минимальный годовой темп роста в 15,1%", - цитирует издание данные отчёта По отраслевому признаку сектор информационных технологий и программного обеспечения доминировал с 30% компаний. Участие компаний из секторов финансовых технологий, финансовых услуг и страхования составило 8%. Индийская компания Zip Electric, основанная в 2017 году, возглавила список 500 крупнейших компаний со среднегодовым темпом роста 396% с 2019 по 2022 год. После этого другая индийская компания BigHaat, основанная в 2015 году, зарегистрировала совокупный годовой рост в 304% и заняла второе место. Сингапурская логистическая компания ISO Tank Management заняла третье место с среднегодовым темпом роста 284%. Financial Times сообщила, что рейтинг не может быть всеобъемлющим или исчерпывающим, поскольку многие быстрорастущие компании предпочитают сохранять конфиденциальность своих финансовых данных.
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индия
ИНДИЯ
11:51 24.03.2024
 
Названо число индийских компаний, вошедших в топ-500 крупнейших в АТР

Business Standard: более 70 индийских компаний вошли в топ-500 крупнейших в Азии

© Фото : Unsplash/Srijan MohanФлаг Индии
Флаг Индии - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© Фото : Unsplash/Srijan Mohan
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Более 70 компаний из Индии вошли в список 500 крупнейших компаний Азиатско-Тихоокеанского региона согласно шестому ежегодному отчету "Быстрорастущие компании Азиатско-Тихоокеанского региона 2024", опубликованном совместно британским информационным агентством Financial Times и компанией Statista, передаёт издание Business Standard.
Критерии попадания в список включали получение дохода в размере не менее 100 тысяч долларов в 2019 году, доход в размере не менее 1 миллиона долларов в 2022 году, рост доходов в период с 2019 по 2022 год, а также наличие штаб-квартиры на одной из 13 указанных территорий в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
"Если говорить о количестве компаний, то первое место занимает Южная Корея. 123 компании из Южной Кореи зафиксировали интенсивный рост, за ними следуют компании из Японии и Сингапура. Индия находится на четвертом месте с 71 компанией. Чтобы попасть в этот список, компании должны продемонстрировать минимальный годовой темп роста в 15,1%", - цитирует издание данные отчёта
По отраслевому признаку сектор информационных технологий и программного обеспечения доминировал с 30% компаний. Участие компаний из секторов финансовых технологий, финансовых услуг и страхования составило 8%.
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Индийская компания Zip Electric, основанная в 2017 году, возглавила список 500 крупнейших компаний со среднегодовым темпом роста 396% с 2019 по 2022 год. После этого другая индийская компания BigHaat, основанная в 2015 году, зарегистрировала совокупный годовой рост в 304% и заняла второе место. Сингапурская логистическая компания ISO Tank Management заняла третье место с среднегодовым темпом роста 284%.
Financial Times сообщила, что рейтинг не может быть всеобъемлющим или исчерпывающим, поскольку многие быстрорастущие компании предпочитают сохранять конфиденциальность своих финансовых данных.
 
ИНДИЯ
 
 
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