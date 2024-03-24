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Непал подпишет соглашение о проекте "Один пояс один путь", сообщили СМИ
Непал подпишет соглашение о проекте "Один пояс один путь", сообщили СМИ - 24.03.2024, ПРАЙМ
Непал подпишет соглашение о проекте "Один пояс один путь", сообщили СМИ
Глава МИД Непала Нараянкаджи Шреста намерен подписать соглашение о реализации китайского проекта "Один пояс, один путь" в ходе своего предстоящего визита в КНР... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T12:16+0300
2024-03-24T12:16+0300
2024-03-24T12:16+0300
политика
инициатива "один пояс, один путь"
непал
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Непала Нараянкаджи Шреста намерен подписать соглашение о реализации китайского проекта "Один пояс, один путь" в ходе своего предстоящего визита в КНР на следующей неделе, сообщило издание Pardafas со ссылкой на источник в правительстве Непала. Непал и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по проекту "Один пояс, один путь" 12 мая 2017 года. В планируемом соглашении по проекту между Китаем и Непалом было определено расширение совместных трансграничных проектов, включая железные дороги, гражданскую авиацию, линии электропередачи, информационные и коммуникационные системы. Однако даже спустя почти 7 лет с момента подписания меморандума о взаимопонимании ни один проект в рамках этого плана в Непале не был осуществлён. "После длительных переговоров под руководством китайской стороны Непал находится на пороге заключения соглашения о реализации проекта "Один пояс, один путь". Министр иностранных дел Китая Ван И планирует провести переговоры с министром иностранных дел Непала Шрестой 25 марта в Пекине",— сообщил источник в правительстве. По данным Pardafas, предстоящее соглашение возобновило дискуссии о потенциальных последствиях участия Непала в проекте "Один пояс, один путь", при этом были высказаны опасения по поводу суверенитета, устойчивости долга и воздействия на окружающую среду. Инициатива "Один пояс — один путь" - крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.
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инициатива "один пояс, один путь", непал
Политика, инициатива "Один пояс, один путь", НЕПАЛ
Непал подпишет соглашение о проекте "Один пояс один путь", сообщили СМИ
Pardafas: Непал подпишет соглашение о реализации китайского проекта "Один пояс один путь"
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Непала Нараянкаджи Шреста намерен подписать соглашение о реализации китайского проекта "Один пояс, один путь" в ходе своего предстоящего визита в КНР на следующей неделе, сообщило издание Pardafas со ссылкой на источник в правительстве Непала.
Непал и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по проекту "Один пояс, один путь" 12 мая 2017 года. В планируемом соглашении по проекту между Китаем и Непалом было определено расширение совместных трансграничных проектов, включая железные дороги, гражданскую авиацию, линии электропередачи, информационные и коммуникационные системы. Однако даже спустя почти 7 лет с момента подписания меморандума о взаимопонимании ни один проект в рамках этого плана в Непале не был осуществлён.
"После длительных переговоров под руководством китайской стороны Непал находится на пороге заключения соглашения о реализации проекта "Один пояс, один путь". Министр иностранных дел Китая Ван И планирует провести переговоры с министром иностранных дел Непала Шрестой 25 марта в Пекине",— сообщил источник в правительстве.
По данным Pardafas, предстоящее соглашение возобновило дискуссии о потенциальных последствиях участия Непала в проекте "Один пояс, один путь", при этом были высказаны опасения по поводу суверенитета, устойчивости долга и воздействия на окружающую среду.
"Исторический поворот". США признали – Россия и Китай изменили мир
Инициатива "Один пояс — один путь" - крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.