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Непал подпишет соглашение о проекте "Один пояс один путь", сообщили СМИ

Непал подпишет соглашение о проекте "Один пояс один путь", сообщили СМИ - 24.03.2024, ПРАЙМ

Непал подпишет соглашение о проекте "Один пояс один путь", сообщили СМИ

Глава МИД Непала Нараянкаджи Шреста намерен подписать соглашение о реализации китайского проекта "Один пояс, один путь" в ходе своего предстоящего визита в КНР... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T12:16+0300

2024-03-24T12:16+0300

2024-03-24T12:16+0300

политика

инициатива "один пояс, один путь"

непал

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Глава МИД Непала Нараянкаджи Шреста намерен подписать соглашение о реализации китайского проекта "Один пояс, один путь" в ходе своего предстоящего визита в КНР на следующей неделе, сообщило издание Pardafas со ссылкой на источник в правительстве Непала. Непал и Китай подписали меморандум о взаимопонимании по проекту "Один пояс, один путь" 12 мая 2017 года. В планируемом соглашении по проекту между Китаем и Непалом было определено расширение совместных трансграничных проектов, включая железные дороги, гражданскую авиацию, линии электропередачи, информационные и коммуникационные системы. Однако даже спустя почти 7 лет с момента подписания меморандума о взаимопонимании ни один проект в рамках этого плана в Непале не был осуществлён. "После длительных переговоров под руководством китайской стороны Непал находится на пороге заключения соглашения о реализации проекта "Один пояс, один путь". Министр иностранных дел Китая Ван И планирует провести переговоры с министром иностранных дел Непала Шрестой 25 марта в Пекине",— сообщил источник в правительстве. По данным Pardafas, предстоящее соглашение возобновило дискуссии о потенциальных последствиях участия Непала в проекте "Один пояс, один путь", при этом были высказаны опасения по поводу суверенитета, устойчивости долга и воздействия на окружающую среду. Инициатива "Один пояс — один путь" - крупный логистический проект Китая. Председатель КНР Си Цзиньпин впервые представил идею в 2013 году. Проект предполагает создание трех маршрутов из Китая — до Балтийского моря, Средиземного моря и Персидского залива, а также в Индийский океан.

https://1prime.ru/20240320/gegemoniya-846507766.html

непал

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инициатива "один пояс, один путь", непал