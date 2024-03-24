https://1prime.ru/20240324/846657522.html
Воробьев рассказал, сколько времени нужно на разбор завалов в "Крокусе"
Воробьев рассказал, сколько времени нужно на разбор завалов в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ
Воробьев рассказал, сколько времени нужно на разбор завалов в "Крокусе"
Спасателям потребуется примерно шесть часов, чтобы разобрать завалы в районе сцены в "Крокус сити холле" и загнать тяжелую технику. Об этом сказано в... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T12:23+0300
2024-03-24T12:23+0300
2024-03-24T12:23+0300
происшествия
крокус сити холл
андрей воробьев
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Спасателям потребуется примерно шесть часов, чтобы разобрать завалы в районе сцены в "Крокус сити холле" и загнать тяжелую технику. Об этом сказано в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева. "Где-то часа два чтобы убрать сцену и вскрыть пол, и еще часа четыре, чтобы песком засыпать, съезд сделать. Грубо говоря, часов шесть", — сообщил губернатору специалист на месте ЧП, диалог попал на видео, опубликованное в канале. Специалист добавил, что сил и средств на месте разбора завала в "Крокусе" достаточно. Воробьев рассказал, что поисковые работы на месте разбора завалов в "Крокусе" продолжаются."Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны "Крокуса", это облегчило доступ к концертному залу. Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Поисковые работы продолжаются", — отметил он в своем Telegram-канале.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, андрей воробьев
Происшествия, Крокус сити холл, Андрей Воробьев
Воробьев рассказал, сколько времени нужно на разбор завалов в "Крокусе"
Воробьев: спасателям нужно около шести часов для разбора завалов у сцены в "Крокусе"
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Спасателям потребуется примерно шесть часов, чтобы разобрать завалы в районе сцены в "Крокус сити холле" и загнать тяжелую технику. Об этом сказано в Telegram-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Где-то часа два чтобы убрать сцену и вскрыть пол, и еще часа четыре, чтобы песком засыпать, съезд сделать. Грубо говоря, часов шесть", — сообщил губернатору специалист на месте ЧП, диалог попал на видео, опубликованное в канале.
Специалист добавил, что сил и средств на месте разбора завала в "Крокусе" достаточно.
Воробьев рассказал, что поисковые работы на месте разбора завалов в "Крокусе" продолжаются.
"Ночью спасатели открыли технологический проем с западной стороны "Крокуса", это облегчило доступ к концертному залу. Сейчас спасатели разбирают сцену, чтобы доставить в зону обрушения 100-тонный кран для разбора завалов. Поисковые работы продолжаются", — отметил он в своем Telegram-канале.
"Единая Россия" собирает средства для пострадавших в "Крокусе"
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.