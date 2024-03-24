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Глава "Нафтогаза" сообщил о повреждении объектов компании на западе Украины
Глава "Нафтогаза" сообщил о повреждении объектов компании на западе Украины - 24.03.2024, ПРАЙМ
Глава "Нафтогаза" сообщил о повреждении объектов компании на западе Украины
Несколько расположенных на западе Украины объектов группы "Нафтогаз" получили повреждения. Об этом сообщил глава компании "Нафтогаз Украина" Алексей Чернышов. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T12:29+0300
2024-03-24T12:29+0300
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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Несколько расположенных на западе Украины объектов группы "Нафтогаз" получили повреждения. Об этом сообщил глава компании "Нафтогаз Украина" Алексей Чернышов. "Есть повреждения объектов группы "Нафтогаз" на западе. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", — написал он в социальной сети, но при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.В воскресенье на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях на западе Украины. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры.
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Энергетика, Нафтогаз Украины, УКРАИНА
Глава "Нафтогаза" сообщил о повреждении объектов компании на западе Украины
Глава "Нафтогаза" Чернышов сообщил о повреждении нескольких объектов на западе Украины
МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Несколько расположенных на западе Украины объектов группы "Нафтогаз" получили повреждения. Об этом сообщил глава компании "Нафтогаз Украина" Алексей Чернышов.
"Есть повреждения объектов группы "Нафтогаз" на западе. Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", — написал он в социальной сети, но при этом не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
"Полный коллапс". На Западе подвели итоги самого мощного российского удара
В воскресенье на всей территории страны объявили воздушную тревогу. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях на западе Украины. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий сообщал о повреждении объекта критической инфраструктуры.