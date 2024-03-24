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Сотрудник "Крокуса" рассказал, как спасал и выводил людей из здания - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Сотрудник "Крокуса" рассказал, как спасал и выводил людей из здания
Сотрудник "Крокуса" рассказал, как спасал и выводил людей из здания - 24.03.2024, ПРАЙМ
Сотрудник "Крокуса" рассказал, как спасал и выводил людей из здания
Работник службы безопасности "Крокус сити холла" Алексей Осанушков рассказал журналистам, как выводил из здания людей во время теракта. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T12:36+0300
2024-03-24T12:47+0300
происшествия
крокус сити холл
теракт
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КРАСНОГОРСК, 24 мар - ПРАЙМ. Работник службы безопасности "Крокус сити холла" Алексей Осанушков рассказал журналистам, как выводил из здания людей во время теракта. "Началось очень все внезапно, было подготовлено все заранее 100%... Они стали в толпу стрелять со спины. Люди побежали, и я как раз на первой линии встречал... У меня рядом друг был, его скосили автоматной очередью", — сообщил. По словам Осашункова, он стоял возле рамок на входе, а затем повел людей за собой, чтобы помочь им. Он добавил, что успел закрыть дверь в одном из помещений комплекса прямо перед террористами."Мне помогали мужики... Один выломал щит пожарный, достал топор..., мы втроем держим дверь, он стоит с топором", — сказал Осанушков. По его словам, после ухода террористов началось задымление. Он решил выводить людей через подвалы. "Я в "Крокусе" лет тринадцать, знаю все ходы... Я начал выводить..., там было больше ста (человек — ред.)", — пояснил он. Затем ему самому понадобилась медпомощь, так как он надышался дымом. Осашунков рассказал, что не спал две ночи. "Страха не было вообще никакого, просто все точно, как будто каждый день вот это вот все, на автомате. Страх пришел уже потом, когда все произошло. Начал осознавать", — добавил он. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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Сотрудник службы безопасности "Крокус сити холла" рассказал, как выводил людей
Сотрудник службы безопасности "Крокус сити холла" Алексей Осанушков рассказал, как выводил людей из здания, где произошел теракт
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крокус сити холл, теракт
Происшествия, Крокус сити холл, теракт
12:36 24.03.2024 (обновлено: 12:47 24.03.2024)
 
Сотрудник "Крокуса" рассказал, как спасал и выводил людей из здания

Сотрудник "Крокуса" Осанушков рассказал, как вывел из здания более ста человек при теракте

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КРАСНОГОРСК, 24 мар - ПРАЙМ. Работник службы безопасности "Крокус сити холла" Алексей Осанушков рассказал журналистам, как выводил из здания людей во время теракта.
"Началось очень все внезапно, было подготовлено все заранее 100%... Они стали в толпу стрелять со спины. Люди побежали, и я как раз на первой линии встречал... У меня рядом друг был, его скосили автоматной очередью", — сообщил.
По словам Осашункова, он стоял возле рамок на входе, а затем повел людей за собой, чтобы помочь им. Он добавил, что успел закрыть дверь в одном из помещений комплекса прямо перед террористами.
"Мне помогали мужики... Один выломал щит пожарный, достал топор..., мы втроем держим дверь, он стоит с топором", — сказал Осанушков.
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По его словам, после ухода террористов началось задымление. Он решил выводить людей через подвалы. "Я в "Крокусе" лет тринадцать, знаю все ходы... Я начал выводить..., там было больше ста (человек — ред.)", — пояснил он.
Затем ему самому понадобилась медпомощь, так как он надышался дымом.
Осашунков рассказал, что не спал две ночи. "Страха не было вообще никакого, просто все точно, как будто каждый день вот это вот все, на автомате. Страх пришел уже потом, когда все произошло. Начал осознавать", — добавил он.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холлтеракт
 
 
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