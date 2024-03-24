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Путин назвал бомбардировку Югославии началом войны в Европе

Путин назвал бомбардировку Югославии началом войны в Европе - 24.03.2024, ПРАЙМ

Путин назвал бомбардировку Югославии началом войны в Европе

Бомбардировка Югославии 25 лет назад была огромной трагедией, а действия Запада недопустимыми и, по сути, они стали началом войны в Европе. | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T12:43+0300

2024-03-24T12:43+0300

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политика

владимир путин

запад

сербия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар - ПРАЙМ. Бомбардировка Югославии 25 лет назад была огромной трагедией, а действия Запада недопустимыми и, по сути, они стали началом войны в Европе. "Трагедия огромная. То, что сделал Запад, - это вообще недопустимо. Без всякой резолюции Совета безопасности ООН прямо начали военные действия, войну, по сути дела, в центре Европы", - сказал Путин в интервью для фильма "Белград" телеканала "Россия". В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из "Освободительной армии Косово" и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО Союзной Республики Югославия, в которую в то время входили Сербия и Черногория. НАТО начала данную операцию без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.Авиационные удары НАТО длились c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://1prime.ru/20240324/846656156.html

запад

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владимир путин, запад, сербия