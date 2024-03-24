https://1prime.ru/20240324/846658503.html
Медведев назвал причастных к теракту в "Крокусе" легальной и главной целью
Медведев назвал причастных к теракту в "Крокусе" легальной и главной целью - 24.03.2024, ПРАЙМ
Медведев назвал причастных к теракту в "Крокусе" легальной и главной целью
Россия отомстит за каждого погибшего и пострадавшего при теракте в "Крокус сити холле", все причастные, вне зависимости от страны и статуса, отныне легальная и... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T12:51+0300
2024-03-24T12:51+0300
2024-03-24T12:51+0300
происшествия
крокус сити холл
дмитрий медведев
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия отомстит за каждого погибшего и пострадавшего при теракте в "Крокус сити холле", все причастные, вне зависимости от страны и статуса, отныне легальная и главная цель, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Царствия небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки", - написал он в своем Telegram-канале. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, дмитрий медведев
Происшествия, Крокус сити холл, Дмитрий Медведев
Медведев назвал причастных к теракту в "Крокусе" легальной и главной целью
Медведев пообещал отомстить причастным к теракту, независимо от национальности и статуса
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Россия отомстит за каждого погибшего и пострадавшего при теракте в "Крокус сити холле", все причастные, вне зависимости от страны и статуса, отныне легальная и главная цель, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что
"Царствия небесного всем безвинно убиенным! Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса – отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки", - написал он в своем Telegram-канале.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Захарова прокомментировала заявления США о непричастности Украины к теракту
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.