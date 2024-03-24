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Добыча угля в Индии превысила один миллиард тонн - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Добыча угля в Индии превысила один миллиард тонн
Добыча угля в Индии превысила один миллиард тонн - 24.03.2024, ПРАЙМ
Добыча угля в Индии превысила один миллиард тонн
Добыча каменного и бурого угля в Индии превысила 1 миллиард тонн в текущем 2023–2024 финансовом году, что соответствует цели правительства на этот финансовый... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T12:58+0300
2024-03-24T12:58+0300
энергетика
добыча угля
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мар - ПРАЙМ. Добыча каменного и бурого угля в Индии превысила 1 миллиард тонн в текущем 2023–2024 финансовом году, что соответствует цели правительства на этот финансовый год, заявил министр угля Пралхад Джоши. "История создана. Добыча угля и бурого угля превысила отметку в 1 миллиард тонн", - написано на фотографии, которую министр разместил в соцсети X. "Миссия в 1 миллиард тонн стала важной вехой, которую мы запланировали несколько лет назад, учитывая растущие потребности нашей страны в электроэнергии. Достижение 1 миллиарда тонн каменного и бурого угля обеспечит освещение в домах горожан, а также продолжит стимулировать экономику", - отметил министр. Как отмечает издание Economic Times, Индия превысила поставленную цель по добыче угля 22 марта, за 10 дней до окончания текущего финансового года в Индии. В 2022–2023 финансовом году объём добычи каменного и бурого угля составлял 937,22 миллионов тонн. Объем производства в 2023–2024 финансовом году (с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года) увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года. По информации издания, на данный момент угольные компании Индии имеют около 96 миллионов тонн угля. Кроме того, по состоянию на 22 марта запасы на индийских угольных теплоэлектростанциях составляют 49,5 миллиона тонн. Запасы позволят производителям электроэнергии работать в летние месяцы, когда ожидается существенное увеличение спроса. В 2023 году Джоши упомянул, что спрос на электроэнергию к 2030 году удвоится, в связи с чем необходимо удовлетворить потребности страны в угле. Угольные электростанции обеспечивают более 70% электроэнергии, поступающей в национальную сеть. Интенсивная добыча угля повышает энергетическую безопасность Индии и снижает ее потребность в импорте угля, что приводит к значительной экономии валютных резервов.
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добыча угля, индия
Энергетика, добыча угля, ИНДИЯ
12:58 24.03.2024
 
Добыча угля в Индии превысила один миллиард тонн

Джоши: добыча угля в Индии превысила один миллиард тонн в 2023–2024 финансовом году

© РИА Новости . Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 мар - ПРАЙМ. Добыча каменного и бурого угля в Индии превысила 1 миллиард тонн в текущем 2023–2024 финансовом году, что соответствует цели правительства на этот финансовый год, заявил министр угля Пралхад Джоши.
"История создана. Добыча угля и бурого угля превысила отметку в 1 миллиард тонн", - написано на фотографии, которую министр разместил в соцсети X.
"Миссия в 1 миллиард тонн стала важной вехой, которую мы запланировали несколько лет назад, учитывая растущие потребности нашей страны в электроэнергии. Достижение 1 миллиарда тонн каменного и бурого угля обеспечит освещение в домах горожан, а также продолжит стимулировать экономику", - отметил министр.
Как отмечает издание Economic Times, Индия превысила поставленную цель по добыче угля 22 марта, за 10 дней до окончания текущего финансового года в Индии.
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В 2022–2023 финансовом году объём добычи каменного и бурого угля составлял 937,22 миллионов тонн. Объем производства в 2023–2024 финансовом году (с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года) увеличился на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года.
По информации издания, на данный момент угольные компании Индии имеют около 96 миллионов тонн угля. Кроме того, по состоянию на 22 марта запасы на индийских угольных теплоэлектростанциях составляют 49,5 миллиона тонн. Запасы позволят производителям электроэнергии работать в летние месяцы, когда ожидается существенное увеличение спроса.
В 2023 году Джоши упомянул, что спрос на электроэнергию к 2030 году удвоится, в связи с чем необходимо удовлетворить потребности страны в угле. Угольные электростанции обеспечивают более 70% электроэнергии, поступающей в национальную сеть. Интенсивная добыча угля повышает энергетическую безопасность Индии и снижает ее потребность в импорте угля, что приводит к значительной экономии валютных резервов.
 
Энергетикадобыча угляИНДИЯ
 
 
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