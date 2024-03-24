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"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших при теракте в "Крокусе"

"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших при теракте в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ

"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших при теракте в "Крокусе"

Авиакомпания "Победа" (лоукостер группы "Аэрофлот") бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" по маршрутам в... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T12:57+0300

2024-03-24T12:57+0300

2024-03-24T12:58+0300

происшествия

крокус сити холл

авиакомпания победа

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" (лоукостер группы "Аэрофлот") бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" по маршрутам в Москву и из столицы, говорится в сообщении перевозчика. "Авиакомпания предоставит бесплатный перелёт по внутренней маршрутной сети в/из Москвы (туда и обратно) родственникам пострадавших и погибших (супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, родители супруга/супруги)", - говорится в сообщении компании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, авиакомпания победа