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"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших при теракте в "Крокусе"
"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших при теракте в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ
"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших при теракте в "Крокусе"
Авиакомпания "Победа" (лоукостер группы "Аэрофлот") бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" по маршрутам в... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T12:57+0300
2024-03-24T12:57+0300
2024-03-24T12:58+0300
происшествия
крокус сити холл
авиакомпания победа
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" (лоукостер группы "Аэрофлот") бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" по маршрутам в Москву и из столицы, говорится в сообщении перевозчика. "Авиакомпания предоставит бесплатный перелёт по внутренней маршрутной сети в/из Москвы (туда и обратно) родственникам пострадавших и погибших (супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, родители супруга/супруги)", - говорится в сообщении компании.
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крокус сити холл, авиакомпания победа
Происшествия, Крокус сити холл, авиакомпания Победа
"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших при теракте в "Крокусе"
"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" (лоукостер группы "Аэрофлот") бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" по маршрутам в Москву и из столицы, говорится в сообщении перевозчика.
"Авиакомпания предоставит бесплатный перелёт по внутренней маршрутной сети в/из Москвы (туда и обратно) родственникам пострадавших и погибших (супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, родители супруга/супруги)", - говорится в сообщении компании.