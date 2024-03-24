Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших при теракте в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240324/846659027.html
"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших при теракте в "Крокусе"
"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших при теракте в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ
"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших при теракте в "Крокусе"
Авиакомпания "Победа" (лоукостер группы "Аэрофлот") бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" по маршрутам в... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T12:57+0300
2024-03-24T12:58+0300
происшествия
крокус сити холл
авиакомпания победа
https://cdnn.1prime.ru/img/79919/06/799190655_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_57de0190e6c41b88ed9649837aa8658a.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" (лоукостер группы "Аэрофлот") бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" по маршрутам в Москву и из столицы, говорится в сообщении перевозчика. "Авиакомпания предоставит бесплатный перелёт по внутренней маршрутной сети в/из Москвы (туда и обратно) родственникам пострадавших и погибших (супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, родители супруга/супруги)", - говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79919/06/799190655_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_874186ee821988f9f89912820c6c3846.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крокус сити холл, авиакомпания победа
Происшествия, Крокус сити холл, авиакомпания Победа
12:57 24.03.2024 (обновлено: 12:58 24.03.2024)
 
"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших при теракте в "Крокусе"

"Победа" бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших при теракте в "Крокусе

© РИА Новости . Марина Лысцева | Перейти в медиабанкCамолет лоукостера "Победа". Возобновление авиасообщения
Cамолет лоукостера Победа. Возобновление авиасообщения - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Марина Лысцева
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Победа" (лоукостер группы "Аэрофлот") бесплатно перевезет родственников погибших и пострадавших в теракте в "Крокус сити холле" по маршрутам в Москву и из столицы, говорится в сообщении перевозчика.
"Авиакомпания предоставит бесплатный перелёт по внутренней маршрутной сети в/из Москвы (туда и обратно) родственникам пострадавших и погибших (супруги, родители и дети, дедушки, бабушки и внуки, полнородные и неполнородные братья и сестры, родители супруга/супруги)", - говорится в сообщении компании.
 
ПроисшествияКрокус сити холлавиакомпания Победа
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала