https://1prime.ru/20240324/846659255.html

В Госдуме призвали Вашингтон не навязывать свою версию теракта в "Крокусе"

В Госдуме призвали Вашингтон не навязывать свою версию теракта в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ

В Госдуме призвали Вашингтон не навязывать свою версию теракта в "Крокусе"

Американским властям не следует навязывать свою версию теракта в "Крокус сити холле", пытаясь тем самым обелить киевский режим и отвести от ниго подозрение,... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T13:14+0300

2024-03-24T13:14+0300

2024-03-24T13:14+0300

происшествия

крокус сити холл

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – ПРАЙМ. Американским властям не следует навязывать свою версию теракта в "Крокус сити холле", пытаясь тем самым обелить киевский режим и отвести от ниго подозрение, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что Украина не причастна к теракту в Красногорске. По ее словам, полную ответственность за эту атаку несет ИГИЛ*. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что до окончания расследования теракта в "Крокусе" любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика. "Такие заявления от США выглядят как попытка выгородить себя, обелить своих киевских приспешников и отвести от них подозрение. Призываю американские власти не играть на опережение, навязывая свою точку зрения и версию теракта в Красногорске до окончания расследования нашими силовыми структурами", — сказал Шеремет и выразил уверенность, что истинные заказчики и координаторы теракта будут установлены и названы. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.* ИГ, Исламское государство — запрещенная в России террористическая организация

https://1prime.ru/20240324/846658503.html

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крокус сити холл, сша