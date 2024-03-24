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Лавров объяснил причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину
Лавров объяснил причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину - 24.03.2024, ПРАЙМ
Лавров объяснил причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину
Говоря о возможной отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон хочет "понравиться" руководству США и спровоцировать союзников по НАТО, заявил... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T13:22+0300
2024-03-24T13:22+0300
2024-03-24T13:22+0300
политика
эммануэль макрон
сергей лавров
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Говоря о возможной отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон хочет "понравиться" руководству США и спровоцировать союзников по НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров в документальном фильме "Белград", посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии. Текст опубликован на сайте МИД РФ. "Сейчас, если брать Макрона и его настойчивость в том, что "не исключено, что мы направим сухопутные войска на Украину" – это уже не про "стратегическую автономию", а чтобы "понравиться" Соединенным Штатам, заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе", — пояснил Лавров. Он отметил, что нынешние руководители европейских стран не считают приоритетом национальные интересы собственных стран, подчиняя их "единому коллективному западному требованию". По его словам, "Европа полностью "легла" под США", у нее нет никакой самостоятельности. "Все разговоры Макрона за последние несколько лет, а он периодически их "оживлял" в медийном пространстве о создании некой "стратегической автономии", – все это оказалось "пшиком"", — добавил Лавров. Глава МИД России также назвал ЕС "склочной организацией", где "на первое место ставится не национальный интерес своих народов и государств, а личные политические узкокорыстные планы, устремления и интриги". Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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эммануэль макрон, сергей лавров
Политика, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров
Лавров объяснил причину заявлений Макрона об отправке войск на Украину
Лавров: Макрон хочет "понравиться" Вашингтону говоря об отправке войск на Украину
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Говоря о возможной отправке войск на Украину, президент Франции Эммануэль Макрон хочет "понравиться" руководству США и спровоцировать союзников по НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров в документальном фильме "Белград", посвященном 25-летию агрессии НАТО против Югославии. Текст опубликован на сайте МИД РФ.
"Сейчас, если брать Макрона и его настойчивость в том, что "не исключено, что мы направим сухопутные войска на Украину" – это уже не про "стратегическую автономию", а чтобы "понравиться" Соединенным Штатам, заодно спровоцировать союзников в самом Североатлантическом альянсе", — пояснил Лавров.
Он отметил, что нынешние руководители европейских стран не считают приоритетом национальные интересы собственных стран, подчиняя их "единому коллективному западному требованию".
По его словам, "Европа полностью "легла" под США", у нее нет никакой самостоятельности.
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"Все разговоры Макрона за последние несколько лет, а он периодически их "оживлял" в медийном пространстве о создании некой "стратегической автономии", – все это оказалось "пшиком"", — добавил Лавров.
Глава МИД России также назвал ЕС "склочной организацией", где "на первое место ставится не национальный интерес своих народов и государств, а личные политические узкокорыстные планы, устремления и интриги".
Ранее Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.