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Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе" - 24.03.2024, ПРАЙМ
Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
Папа Римский Франциск выразил поддержку родственникам жертв произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта и заверил в своих молитвах за погибших. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T13:59+0300
2024-03-24T13:59+0300
происшествия
крокус сити холл
папа римский франциск
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ВАТИКАН, 24 мар - ПРАЙМ. Папа Римский Франциск выразил поддержку родственникам жертв произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта и заверил в своих молитвах за погибших. "Я заверяю в своих молитвах за жертв подлого теракта, совершенного в Москве. Господь да примет их в своем мире и да успокоит их семьи", — сказал он на площади Святого Петра после мессы по случаю Пальмового воскресенья. Кроме того, он выразил надежду, что Господь "обратит сердца" тех, кто совершает "бесчеловечные действия, которые обижают Бога, который сказал "не убей".Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
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крокус сити холл, папа римский франциск
Происшествия, Крокус сити холл, Папа Римский Франциск
13:59 24.03.2024
 
Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"

Папа Римский выразил поддержку родственникам жертв теракта в "Крокус сити холле"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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ВАТИКАН, 24 мар - ПРАЙМ. Папа Римский Франциск выразил поддержку родственникам жертв произошедшего в подмосковном "Крокус сити холле" теракта и заверил в своих молитвах за погибших.
"Я заверяю в своих молитвах за жертв подлого теракта, совершенного в Москве. Господь да примет их в своем мире и да успокоит их семьи", — сказал он на площади Святого Петра после мессы по случаю Пальмового воскресенья.
Кроме того, он выразил надежду, что Господь "обратит сердца" тех, кто совершает "бесчеловечные действия, которые обижают Бога, который сказал "не убей".
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
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Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холлПапа Римский Франциск
 
 
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