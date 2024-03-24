https://1prime.ru/20240324/846660139.html

Путин оценил действия российских военных в аэропорту Приштины в 1999 году

Путин оценил действия российских военных в аэропорту Приштины в 1999 году - 24.03.2024, ПРАЙМ

Путин оценил действия российских военных в аэропорту Приштины в 1999 году

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает дерзким поведением проведенную российскими военными операцию по захвату аэропорта Приштины в ходе событий | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T14:06+0300

2024-03-24T14:06+0300

2024-03-24T14:06+0300

политика

косово

владимир путин

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что не считает дерзким поведением проведенную российскими военными операцию по захвату аэропорта Приштины в ходе событий в Югославии в 1999 году. В июне 1999 года российские военные предприняли марш-бросок в Косово и взяли под контроль аэропорт "Слатина" (главный военный аэродром под Приштиной) за несколько часов до того, как его намеревались захватить силы НАТО."Во-первых, я не считаю, что это было дерзкое поведение. И честно говоря, не придаю этому такого большого значения, как некоторые наблюдатели", — сказал Путин в интервью для фильма Андрея Кондрашова "Белград", показанного в эфире телеканала "Россия 1". В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из "Освободительной армии Косово" и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО Союзной Республики Югославия, в которую в то время входили Сербия и Черногория. НАТО начала данную операцию без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.Авиационные удары НАТО длились c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики до сих пор регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.

https://1prime.ru/20240324/846658126.html

косово

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косово, владимир путин