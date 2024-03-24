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Украина нарастила импорт электроэнергии в три раза

Украина нарастила импорт электроэнергии в три раза - 24.03.2024, ПРАЙМ

Украина нарастила импорт электроэнергии в три раза

Украина на фоне масштабных проблем с энергоснабжением в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию до почти 15 тысяч МВт в час, сообщает в воскресенье... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T14:40+0300

2024-03-24T14:40+0300

2024-03-24T14:40+0300

энергетика

украина

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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Украина на фоне масштабных проблем с энергоснабжением в текущие сутки намерена импортировать электроэнергию до почти 15 тысяч МВт в час, сообщает в воскресенье министерство энергетики страны. Глава "Укрэнерго" Вадим Кудрицкий 22 марта заявил, что энергетическая система Украины подверглась крупнейшей атаке "за все время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций страны. Минэнерго Украины назвало удары по энергосистеме самыми масштабными за последнее время. В ряде регионов страны введены экстренные и аварийные отключения электроэнергии. "На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 14 900 МВт/ч. Экспорт не предполагается", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Украина накануне импортировала 12 784 МВт в час, при этом экспортировала до 1 033 МВт в час. При этом в предыдущие дни прогнозируемый импорт не превышал 6 тысяч МВт.

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