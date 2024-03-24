Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ШОС решительно осудила теракт в "Крокус сити холле" - 24.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20240324/846661082.html
ШОС решительно осудила теракт в "Крокус сити холле"
ШОС решительно осудила теракт в "Крокус сити холле" - 24.03.2024, ПРАЙМ
ШОС решительно осудила теракт в "Крокус сити холле"
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) решительно осуждает произошедший в подмосковном "Крокус сити холле" теракт и твердо выступает против терроризма во... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T14:55+0300
2024-03-24T14:57+0300
происшествия
крокус сити холл
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/11/840971122_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_b499a7655208ba769fb756dcdb31d0a7.jpg
ПЕКИН, 24 мар – ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) решительно осуждает произошедший в подмосковном "Крокус сити холле" теракт и твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. "Шанхайская организация сотрудничества решительно осуждает террористический акт, совершенный в городе Красногорске, Московская область, 22 марта 2024 года, выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, скорбит в связи с многочисленными жертвами среди мирных граждан, в том числе детей", — заявил Чжан Мин. Его слова приводятся на сайте организации. От лица ШОС он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. "Шанхайская организация сотрудничества твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях", — добавил генсек. По его словам, борьба с международным терроризмом является одним из приоритетов ШОС и она будет и далее прилагать неустанные усилия на данном направлении."Бескомпромиссная борьба с международным терроризмом неизменно является одним из приоритетов ШОС, которая в тесном взаимодействии с мировым сообществом будет и далее прилагать неустанные усилия на этом направлении", — заявил Чжан Мин.В воскресенье у здания Секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" приспустили флаги государств-членов организации. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
https://1prime.ru/20240324/846659967.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84097/11/840971122_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3dee5ea2a376ebebb2d45e2ebdaeee26.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
крокус сити холл, шос
Происшествия, Крокус сити холл, ШОС
14:55 24.03.2024 (обновлено: 14:57 24.03.2024)
 
ШОС решительно осудила теракт в "Крокус сити холле"

Генсек ШОС Чжан Мин: организация решительно осуждает теракт в "Крокус сити холле"

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкЗаседание Совета национальных координаторов государств ШОС. День первый
Заседание Совета национальных координаторов государств ШОС. День первый
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 24 мар – ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) решительно осуждает произошедший в подмосковном "Крокус сити холле" теракт и твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.
"Шанхайская организация сотрудничества решительно осуждает террористический акт, совершенный в городе Красногорске, Московская область, 22 марта 2024 года, выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, скорбит в связи с многочисленными жертвами среди мирных граждан, в том числе детей", — заявил Чжан Мин. Его слова приводятся на сайте организации.
От лица ШОС он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
"Шанхайская организация сотрудничества твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях", — добавил генсек.
Папа Римский Франциск - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в "Крокусе"
13:59
По его словам, борьба с международным терроризмом является одним из приоритетов ШОС и она будет и далее прилагать неустанные усилия на данном направлении.
"Бескомпромиссная борьба с международным терроризмом неизменно является одним из приоритетов ШОС, которая в тесном взаимодействии с мировым сообществом будет и далее прилагать неустанные усилия на этом направлении", — заявил Чжан Мин.
В воскресенье у здания Секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" приспустили флаги государств-членов организации.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.
Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.
В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.
Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.
 
ПроисшествияКрокус сити холлШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала