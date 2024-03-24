https://1prime.ru/20240324/846661082.html

ШОС решительно осудила теракт в "Крокус сити холле"

ШОС решительно осудила теракт в "Крокус сити холле" - 24.03.2024, ПРАЙМ

ШОС решительно осудила теракт в "Крокус сити холле"

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) решительно осуждает произошедший в подмосковном "Крокус сити холле" теракт и твердо выступает против терроризма во... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T14:55+0300

2024-03-24T14:55+0300

2024-03-24T14:57+0300

происшествия

крокус сити холл

шос

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ПЕКИН, 24 мар – ПРАЙМ. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) решительно осуждает произошедший в подмосковном "Крокус сити холле" теракт и твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях. Об этом заявил в воскресенье генеральный секретарь ШОС Чжан Мин. "Шанхайская организация сотрудничества решительно осуждает террористический акт, совершенный в городе Красногорске, Московская область, 22 марта 2024 года, выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших, скорбит в связи с многочисленными жертвами среди мирных граждан, в том числе детей", — заявил Чжан Мин. Его слова приводятся на сайте организации. От лица ШОС он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. "Шанхайская организация сотрудничества твердо выступает против терроризма во всех его проявлениях", — добавил генсек. По его словам, борьба с международным терроризмом является одним из приоритетов ШОС и она будет и далее прилагать неустанные усилия на данном направлении."Бескомпромиссная борьба с международным терроризмом неизменно является одним из приоритетов ШОС, которая в тесном взаимодействии с мировым сообществом будет и далее прилагать неустанные усилия на этом направлении", — заявил Чжан Мин.В воскресенье у здания Секретариата ШОС в Пекине в знак траура по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле" приспустили флаги государств-членов организации. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240324/846659967.html

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крокус сити холл, шос