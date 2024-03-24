https://1prime.ru/20240324/akkuyu-846663414.html

В Турции заявили о "тайных шагах" по препятствию строительства АЭС "Аккую"

В Турции заявили о "тайных шагах" по препятствию строительства АЭС "Аккую" - 24.03.2024, ПРАЙМ

В Турции заявили о "тайных шагах" по препятствию строительства АЭС "Аккую"

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил о наличии "прямых, открытых и тайных" шагов по препятствию строительству АЭС "Аккую", | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T21:04+0300

2024-03-24T21:04+0300

2024-03-24T21:04+0300

энергетика

турция

аэс "аккую"

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84069/99/840699904_0:103:3073:1831_1920x0_80_0_0_0d37795dc3ec6c8de4f21ebbc5a8ae1f.jpg

АНКАРА, 24 мар — ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар заявил о наличии "прямых, открытых и тайных" шагов по препятствию строительству АЭС "Аккую", строящегося с участием "Росатома". "Турция должна быть в лиге чемпионов по энергетике. Начиная с 1950-х годов, Турция ставит перед собой ядерную цель. Под руководством нашего президента Турция предприняла самые важные шаги в истории республики в области атомной энергетики... В "Аккую" работают 30 тысяч человек. Мы хотим ввести в эксплуатацию первый реактор уже в этом году. Предпринимаются многочисленные прямые, открытые и тайные шаги, чтобы помешать строительству этой электростанции. Мы продолжаем решительно действовать", - приводит слова Байрактара гостелеканал TRT Haber. При этом министр не указал конкретно, какие именно, внутренние и внешние силы предпринимают шаги по препятствию строительства АЭС "Аккую". Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил о готовности участвовать в тендере и на строительство третьей АЭС в Турции, госкорпорация не боится конкуренции. По второй АЭС в Синопе, строительство которой Турция, по словам Лихачева, также доверила России, "Росатом" и турецкое минэнерго сейчас ведут переговоры. Сооружение с участием России первой в Турции АЭС "Аккую" идет четко по графику, строительная готовность ее энергоблока №1 превышает 90%.

https://1prime.ru/20240323/erdogan-846646375.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, аэс "аккую", росатом