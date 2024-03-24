https://1prime.ru/20240324/danone-846661315.html
Danone получила разрешение на продажу российских активов
Danone получила разрешение на продажу российских активов - 24.03.2024, ПРАЙМ
Danone получила разрешение на продажу российских активов
Российские власти разрешили французской Danone продать бизнес в России, ущерб от сделки составит 1,2 миллиарда долларов, сообщила компания. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T15:55+0300
2024-03-24T15:55+0300
2024-03-24T15:55+0300
danone
https://cdnn.1prime.ru/img/84109/57/841095743_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_39c2549d1be6a52cc70a24154e2354b7.jpg
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российские власти разрешили французской Danone продать бизнес в России, ущерб от сделки составит 1,2 миллиарда долларов, сообщила компания."Компания Danone объявляет, что получены разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО "Вамин Р". Завершение этой сделки ожидается в ближайшие недели", — указывается в публикации.Во французской компании напомнили, что процесс передачи этого бизнеса был запущен в октябре 2022 года. Согласно информации ЕГРЮЛ, ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татарстан" и Руслан Алисултанов.Как сообщалось, 13 марта президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд".В конце февраля Financial Times указывала о планах Danone продать бизнес в России компании "Вамин" (Татарстан). Уточняется, что "Вамин" принадлежит Минтимеру Мингазову, который был назначен в совет директоров "Эйч энд Эн" после того, как компанию передали в госуправление, и ее главой стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.
https://1prime.ru/20240321/frantsiya-846552795.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84109/57/841095743_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_150bcdb233abf06abbea444a82c47a8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
danone
Danone получила разрешение на продажу российских активов
Французская Danone получила разрешение на продажу российских активов
МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российские власти разрешили французской Danone продать бизнес в России, ущерб от сделки составит 1,2 миллиарда долларов, сообщила компания.
"Компания Danone объявляет, что получены разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО "Вамин Р". Завершение этой сделки ожидается в ближайшие недели", — указывается в публикации.
Во французской компании напомнили, что процесс передачи этого бизнеса был запущен в октябре 2022 года.
Согласно информации ЕГРЮЛ, ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татарстан" и Руслан Алисултанов.
Во Франции рассказали о предсказании Меркель и Саркози по Украине
Как сообщалось, 13 марта президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд".
В конце февраля Financial Times указывала о планах Danone продать бизнес в России компании "Вамин" (Татарстан). Уточняется, что "Вамин" принадлежит Минтимеру Мингазову, который был назначен в совет директоров "Эйч энд Эн" после того, как компанию передали в госуправление, и ее главой стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.