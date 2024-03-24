https://1prime.ru/20240324/danone-846661315.html

Danone получила разрешение на продажу российских активов

Danone получила разрешение на продажу российских активов - 24.03.2024, ПРАЙМ

Danone получила разрешение на продажу российских активов

Российские власти разрешили французской Danone продать бизнес в России, ущерб от сделки составит 1,2 миллиарда долларов, сообщила компания. | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T15:55+0300

2024-03-24T15:55+0300

2024-03-24T15:55+0300

danone

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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российские власти разрешили французской Danone продать бизнес в России, ущерб от сделки составит 1,2 миллиарда долларов, сообщила компания."Компания Danone объявляет, что получены разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО "Вамин Р". Завершение этой сделки ожидается в ближайшие недели", — указывается в публикации.Во французской компании напомнили, что процесс передачи этого бизнеса был запущен в октябре 2022 года. Согласно информации ЕГРЮЛ, ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татарстан" и Руслан Алисултанов.Как сообщалось, 13 марта президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд".В конце февраля Financial Times указывала о планах Danone продать бизнес в России компании "Вамин" (Татарстан). Уточняется, что "Вамин" принадлежит Минтимеру Мингазову, который был назначен в совет директоров "Эйч энд Эн" после того, как компанию передали в госуправление, и ее главой стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.

https://1prime.ru/20240321/frantsiya-846552795.html

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danone