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Danone получила разрешение на продажу российских активов - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Danone получила разрешение на продажу российских активов
Danone получила разрешение на продажу российских активов - 24.03.2024, ПРАЙМ
Danone получила разрешение на продажу российских активов
Российские власти разрешили французской Danone продать бизнес в России, ущерб от сделки составит 1,2 миллиарда долларов, сообщила компания. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T15:55+0300
2024-03-24T15:55+0300
danone
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российские власти разрешили французской Danone продать бизнес в России, ущерб от сделки составит 1,2 миллиарда долларов, сообщила компания."Компания Danone объявляет, что получены разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО "Вамин Р". Завершение этой сделки ожидается в ближайшие недели", — указывается в публикации.Во французской компании напомнили, что процесс передачи этого бизнеса был запущен в октябре 2022 года. Согласно информации ЕГРЮЛ, ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татарстан" и Руслан Алисултанов.Как сообщалось, 13 марта президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд".В конце февраля Financial Times указывала о планах Danone продать бизнес в России компании "Вамин" (Татарстан). Уточняется, что "Вамин" принадлежит Минтимеру Мингазову, который был назначен в совет директоров "Эйч энд Эн" после того, как компанию передали в госуправление, и ее главой стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.
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Danone
15:55 24.03.2024
 
Danone получила разрешение на продажу российских активов

Французская Danone получила разрешение на продажу российских активов

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛоготип Danone
Логотип Danone - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Российские власти разрешили французской Danone продать бизнес в России, ущерб от сделки составит 1,2 миллиарда долларов, сообщила компания.
"Компания Danone объявляет, что получены разрешения российских регулирующих органов, необходимые для передачи своего бизнеса в России ООО "Вамин Р". Завершение этой сделки ожидается в ближайшие недели", — указывается в публикации.
Во французской компании напомнили, что процесс передачи этого бизнеса был запущен в октябре 2022 года.
Согласно информации ЕГРЮЛ, ООО "Вамин Р" было зарегистрировано 25 сентября 2023 года. Его владельцами являются "Вамин Татарстан" и Руслан Алисултанов.
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Как сообщалось, 13 марта президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий передачу под временное управление Росимуществу АО "Данон Россия" и АО "Данон трейд".
В конце февраля Financial Times указывала о планах Danone продать бизнес в России компании "Вамин" (Татарстан). Уточняется, что "Вамин" принадлежит Минтимеру Мингазову, который был назначен в совет директоров "Эйч энд Эн" после того, как компанию передали в госуправление, и ее главой стал министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев.
 
Danone
 
 
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