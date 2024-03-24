Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии отметили падение конкурентоспособности экономики с 2014 года - 24.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240324/germaniya-846663947.html
В Германии отметили падение конкурентоспособности экономики с 2014 года
В Германии отметили падение конкурентоспособности экономики с 2014 года - 24.03.2024, ПРАЙМ
В Германии отметили падение конкурентоспособности экономики с 2014 года
Конкурентоспособность экономики Германии падает уже десять лет, несмотря на рекордный уровень государственных инвестиций, заявил министр финансов страны... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T22:17+0300
2024-03-24T22:17+0300
экономика германии
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_2f7f10f37579fe07ce0615d02a7a97ae.jpg
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Конкурентоспособность экономики Германии падает уже десять лет, несмотря на рекордный уровень государственных инвестиций, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер. "Мы инвестируем на рекордном уровне. Проблема в том, что наша экономическая конкурентоспособность снижается каждый год, начиная с 2014 года. В то же время у нас есть социальное государство, которое с большим преимуществом является крупнейшей статьей бюджета. Мы должны обратить внимание на бОльшую эффективность", - написал Линднер на своей странице в социальной сети Х. Глава минфина ФРГ выразил сомнение, что экономика Германии может быть конкурентоспособной за счет государственных денег. "Должно работать наоборот: государство создает рамочные условия, чтобы экономика была конкурентоспособной, чтобы она зарабатывала деньги, которые могла бы отдать государству. Только так все может работать в долгосрочной перспективе", - добавил Линднер. Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что экономика страны лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа, покупка которого была очень выгодной для страны.
https://1prime.ru/20240323/krokus-846636884.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76356/58/763565827_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_3b0bee51fb018324f110be8023ba10fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
экономика германии
экономика Германии
22:17 24.03.2024
 
В Германии отметили падение конкурентоспособности экономики с 2014 года

Министр финансов Германии: конкурентоспособность экономики страны падает с 2014 года

© fotolia.com / Bernd LeitnerБундестаг
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© fotolia.com / Bernd Leitner
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Конкурентоспособность экономики Германии падает уже десять лет, несмотря на рекордный уровень государственных инвестиций, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер.
"Мы инвестируем на рекордном уровне. Проблема в том, что наша экономическая конкурентоспособность снижается каждый год, начиная с 2014 года. В то же время у нас есть социальное государство, которое с большим преимуществом является крупнейшей статьей бюджета. Мы должны обратить внимание на бОльшую эффективность", - написал Линднер на своей странице в социальной сети Х.
Глава минфина ФРГ выразил сомнение, что экономика Германии может быть конкурентоспособной за счет государственных денег.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 23.03.2024
В Германии призвали найти тех, кто стоит за терактом в "Крокусе"
Вчера, 16:13
"Должно работать наоборот: государство создает рамочные условия, чтобы экономика была конкурентоспособной, чтобы она зарабатывала деньги, которые могла бы отдать государству. Только так все может работать в долгосрочной перспективе", - добавил Линднер.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что экономика страны лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа, покупка которого была очень выгодной для страны.
 
экономика Германии
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала