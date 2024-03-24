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В Германии отметили падение конкурентоспособности экономики с 2014 года
В Германии отметили падение конкурентоспособности экономики с 2014 года - 24.03.2024, ПРАЙМ
В Германии отметили падение конкурентоспособности экономики с 2014 года
Конкурентоспособность экономики Германии падает уже десять лет, несмотря на рекордный уровень государственных инвестиций, заявил министр финансов страны... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T22:17+0300
2024-03-24T22:17+0300
2024-03-24T22:17+0300
экономика германии
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Конкурентоспособность экономики Германии падает уже десять лет, несмотря на рекордный уровень государственных инвестиций, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер. "Мы инвестируем на рекордном уровне. Проблема в том, что наша экономическая конкурентоспособность снижается каждый год, начиная с 2014 года. В то же время у нас есть социальное государство, которое с большим преимуществом является крупнейшей статьей бюджета. Мы должны обратить внимание на бОльшую эффективность", - написал Линднер на своей странице в социальной сети Х. Глава минфина ФРГ выразил сомнение, что экономика Германии может быть конкурентоспособной за счет государственных денег. "Должно работать наоборот: государство создает рамочные условия, чтобы экономика была конкурентоспособной, чтобы она зарабатывала деньги, которые могла бы отдать государству. Только так все может работать в долгосрочной перспективе", - добавил Линднер. Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что экономика страны лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа, покупка которого была очень выгодной для страны.
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экономика германии
В Германии отметили падение конкурентоспособности экономики с 2014 года
Министр финансов Германии: конкурентоспособность экономики страны падает с 2014 года
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Конкурентоспособность экономики Германии падает уже десять лет, несмотря на рекордный уровень государственных инвестиций, заявил министр финансов страны Кристиан Линднер.
"Мы инвестируем на рекордном уровне. Проблема в том, что наша экономическая конкурентоспособность снижается каждый год, начиная с 2014 года. В то же время у нас есть социальное государство, которое с большим преимуществом является крупнейшей статьей бюджета. Мы должны обратить внимание на бОльшую эффективность", - написал Линднер на своей странице в социальной сети Х.
Глава минфина ФРГ выразил сомнение, что экономика Германии может быть конкурентоспособной за счет государственных денег.
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"Должно работать наоборот: государство создает рамочные условия, чтобы экономика была конкурентоспособной, чтобы она зарабатывала деньги, которые могла бы отдать государству. Только так все может работать в долгосрочной перспективе", - добавил Линднер.
Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что экономика страны лишилась конкурентного преимущества из-за отказа от российского газа, покупка которого была очень выгодной для страны.