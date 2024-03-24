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Россиянам объяснили, почему лучше не удалять все данные о себе из интернета - 24.03.2024, ПРАЙМ
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Россиянам объяснили, почему лучше не удалять все данные о себе из интернета
Россиянам объяснили, почему лучше не удалять все данные о себе из интернета - 24.03.2024, ПРАЙМ
Россиянам объяснили, почему лучше не удалять все данные о себе из интернета
Людям некоторых профессий не стоит увлекаться тотальным удалением данных о себе из интернета - лучше оставить приемлемый минимум, рассказал агентству “Прайм”... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T02:02+0300
2024-03-24T02:02+0300
эксклюзив
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андрей ефимов
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Людям некоторых профессий не стоит увлекаться тотальным удалением данных о себе из интернета - лучше оставить приемлемый минимум, рассказал агентству “Прайм” инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.Удаление всей информации о себе из сети может быть сложной задачей, и в некоторых случаях даже невозможной. Кое-что может быть скопировано, распространено и хранится на ресурсах годами.Конечно, снизить цифровой след необходимо, но важно соблюдать баланс. В большинстве случаев предоставление минимальной, но актуальной информации может быть более целесообразным, чем полное удаление.“Соблюдать режим инкогнито и шифровать вообще любую информацию о себе в интернет-пространстве не стоит, особенно, если ваша рабочая активность так или иначе связана со сферой услуг, продажами. Не стоит забывать и про вопрос найма, HR-ы так или иначе, могут просматривать вашу активность, и если таковая совсем отсутствует, может возникнуть вопрос”, - сказал специалист.Чего точно не стоит делать: публиковать в социальных сетях и на любых других интернет-ресурсах чувствительную личную информацию, которая может использоваться мошенниками.В остальных случаях стоит лучше контролировать свой цифровой след, в этом помогут настройки приватности и цифровые двойники.В том же Telegram можно запретить искать вас по номеру телефона, во Вконтакте ограничить доступ, заключил Ефимов.
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эксклюзив, персональные данные, андрей ефимов
Эксклюзив, персональные данные, Андрей Ефимов
02:02 24.03.2024
 
Россиянам объяснили, почему лучше не удалять все данные о себе из интернета

Эксперт Ефимов посоветовал людям некоторых профессий оставлять минимум данных в интернете

© Фото : Unsplash/Joshua SortinoИнтернет, хранение информации, облако
Интернет, хранение информации, облако - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© Фото : Unsplash/Joshua Sortino
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Людям некоторых профессий не стоит увлекаться тотальным удалением данных о себе из интернета - лучше оставить приемлемый минимум, рассказал агентству “Прайм” инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.
Удаление всей информации о себе из сети может быть сложной задачей, и в некоторых случаях даже невозможной. Кое-что может быть скопировано, распространено и хранится на ресурсах годами.
Конечно, снизить цифровой след необходимо, но важно соблюдать баланс. В большинстве случаев предоставление минимальной, но актуальной информации может быть более целесообразным, чем полное удаление.
“Соблюдать режим инкогнито и шифровать вообще любую информацию о себе в интернет-пространстве не стоит, особенно, если ваша рабочая активность так или иначе связана со сферой услуг, продажами. Не стоит забывать и про вопрос найма, HR-ы так или иначе, могут просматривать вашу активность, и если таковая совсем отсутствует, может возникнуть вопрос”, - сказал специалист.
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Раскрыт алгоритм, по которому мошенники выбирают своих жертв
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Чего точно не стоит делать: публиковать в социальных сетях и на любых других интернет-ресурсах чувствительную личную информацию, которая может использоваться мошенниками.
В остальных случаях стоит лучше контролировать свой цифровой след, в этом помогут настройки приватности и цифровые двойники.
В том же Telegram можно запретить искать вас по номеру телефона, во Вконтакте ограничить доступ, заключил Ефимов.
 
Эксклюзивперсональные данныеАндрей Ефимов
 
 
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