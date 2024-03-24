https://1prime.ru/20240324/internet-846573385.html

Россиянам объяснили, почему лучше не удалять все данные о себе из интернета

Россиянам объяснили, почему лучше не удалять все данные о себе из интернета - 24.03.2024, ПРАЙМ

Россиянам объяснили, почему лучше не удалять все данные о себе из интернета

Людям некоторых профессий не стоит увлекаться тотальным удалением данных о себе из интернета - лучше оставить приемлемый минимум, рассказал агентству “Прайм”... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T02:02+0300

2024-03-24T02:02+0300

2024-03-24T02:02+0300

эксклюзив

персональные данные

андрей ефимов

https://cdnn.1prime.ru/img/84183/25/841832573_0:221:4195:2581_1920x0_80_0_0_e02a2fd12550b4be50e2c321fc858aa6.jpg

МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Людям некоторых профессий не стоит увлекаться тотальным удалением данных о себе из интернета - лучше оставить приемлемый минимум, рассказал агентству “Прайм” инженер департамента информационной безопасности ИМБА ИТ Андрей Ефимов.Удаление всей информации о себе из сети может быть сложной задачей, и в некоторых случаях даже невозможной. Кое-что может быть скопировано, распространено и хранится на ресурсах годами.Конечно, снизить цифровой след необходимо, но важно соблюдать баланс. В большинстве случаев предоставление минимальной, но актуальной информации может быть более целесообразным, чем полное удаление.“Соблюдать режим инкогнито и шифровать вообще любую информацию о себе в интернет-пространстве не стоит, особенно, если ваша рабочая активность так или иначе связана со сферой услуг, продажами. Не стоит забывать и про вопрос найма, HR-ы так или иначе, могут просматривать вашу активность, и если таковая совсем отсутствует, может возникнуть вопрос”, - сказал специалист.Чего точно не стоит делать: публиковать в социальных сетях и на любых других интернет-ресурсах чувствительную личную информацию, которая может использоваться мошенниками.В остальных случаях стоит лучше контролировать свой цифровой след, в этом помогут настройки приватности и цифровые двойники.В том же Telegram можно запретить искать вас по номеру телефона, во Вконтакте ограничить доступ, заключил Ефимов.

https://1prime.ru/20240321/moshenniki-846517628.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, персональные данные, андрей ефимов