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СМИ: Макрон усиливает охрану, борясь с "угрозой" России
СМИ: Макрон усиливает охрану, борясь с "угрозой" России - 24.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: Макрон усиливает охрану, борясь с "угрозой" России
Президент Франции Эммануэль Макрон усиливает охрану, так как беспокоится о якобы надвигающейся российской угрозе, пишет журнал Marianne, ссылаясь на источники. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T20:23+0300
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ПАРИЖ, 24 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон усиливает охрану, так как беспокоится о якобы надвигающейся российской угрозе, пишет журнал Marianne, ссылаясь на источники.Журналисты издания задаются, действительно ли Макрон думает, что Москва хочет напасть. Высокопоставленный источник из разведки указал журналу, что Макрон "больше не может терпеть", когда россияне ругают Францию в соцсетях, а их нарративы берут там верх. Отмечается, что Макрон в последнее время уделяет много времени докладам ведомств об информационных войнах, при этом он якобы потерял терпение и призывает к действиям. "Макрон совершенно боится россиян. Однажды утром он пришел к спецслужбам и попросил в одночасье создать специальную группу по борьбе с российским вмешательством. Коллегам приходится проводить одну встречу в день, это их не очень радует", — сообщил журналу сотрудник МВД. Marianne отмечает, что во французском правительстве решили использовать больше сопровождающих мотоциклов, во время поездок префектов просили обращать внимание на силы, мобилизованные вокруг "пузыря" - системы обеспечения президентской безопасности.Согласно материалу статьи, Макрона также волнует отношение граждан Франции по отношению к главе их страны. После протестов службы сильно усилили и реорганизовали имеющиеся в их распоряжении средства.
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франция, эммануэль макрон, безопасность
Политика, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, безопасность
СМИ: Макрон усиливает охрану, борясь с "угрозой" России
Marianne: Макрон обеспокоен безопасностью, усиливая охрану и борясь с "угрозой" России
ПАРИЖ, 24 мар — ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон усиливает охрану, так как беспокоится о якобы надвигающейся российской угрозе, пишет журнал Marianne, ссылаясь на источники.
Журналисты издания задаются, действительно ли Макрон думает, что Москва хочет напасть. Высокопоставленный источник из разведки указал журналу, что Макрон "больше не может терпеть", когда россияне ругают Францию в соцсетях, а их нарративы берут там верх. Отмечается, что Макрон в последнее время уделяет много времени докладам ведомств об информационных войнах, при этом он якобы потерял терпение и призывает к действиям.
"Макрон совершенно боится россиян. Однажды утром он пришел к спецслужбам и попросил в одночасье создать специальную группу по борьбе с российским вмешательством. Коллегам приходится проводить одну встречу в день, это их не очень радует", — сообщил журналу сотрудник МВД.
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Marianne отмечает, что во французском правительстве решили использовать больше сопровождающих мотоциклов, во время поездок префектов просили обращать внимание на силы, мобилизованные вокруг "пузыря" - системы обеспечения президентской безопасности.
Согласно материалу статьи, Макрона также волнует отношение граждан Франции по отношению к главе их страны. После протестов службы сильно усилили и реорганизовали имеющиеся в их распоряжении средства.