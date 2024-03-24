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Перечислены четыре налога, которые должны заплатить пенсионеры в 2024 году
Перечислены четыре налога, которые должны заплатить пенсионеры в 2024 году - 24.03.2024, ПРАЙМ
Перечислены четыре налога, которые должны заплатить пенсионеры в 2024 году
Российское законодательство предусматривает ряд налоговых льгот для пенсионеров, однако часть платежей все же являются обязательными. Об этом рассказал... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T01:01+0300
2024-03-24T01:01+0300
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налоги
эксклюзив
налогообложение
ндфл
пенсии
недвижимость
вадим виноградов
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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российское законодательство предусматривает ряд налоговых льгот для пенсионеров, однако часть платежей все же являются обязательными. Об этом рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов."Так, обязателен к уплате налог на доходы физических лиц, если пенсионер не уходит на заслуженный отдых, а продолжает трудиться по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера", - пояснил эксперт.Также НДФЛ взимается с дохода от сдачи квартиры. Причем, если у гражданина оформлен статус самозанятого, то налог составляет 4-6%, без статуса – 13-15%, говорит юрист.Кроме того, если пенсионер продает квартиру раньше минимального срока владения, то ему также придется заплатить налог на доходы физических лиц.Если проценты от банковских вкладов превысят 150 тысяч рублей, тоже придется заплатить НДФЛ.Пенсионеры в России освобождены от уплаты имущественного налога, но только на один объект из нескольких категорий недвижимости. То есть, если в собственности одна квартира, один гараж, то платить не придется. Если квартиры две, то налог выставляется на одну из них (по выбору пенсионера)."У пенсионеров и предпенсионеров есть льгота на налог на землю. Платить не придётся за участок в 6 соток. Если участок больше, то платить нужно не за всю землю, а за часть, превышающую 600 квадратных метров", - предупреждает Виноградов.Что касается транспортного налога, то льготы на его уплату установлены не на федеральном уровне, а в каждом регионе отдельно. Например, в Санкт-Петербурге все пенсионеры и предпенсионеры не платят транспортный налог за один автомобиль мощностью до 150 л.с., произведенный в РФ или ЕАЭС и зарегистрированный в ГИБДД после 1 января 2020 года.В Москве льгот нет, но есть льготы для других категорий граждан, которые в основном являются пенсионерами (например, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, инвалиды I и II групп, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС). Речь идет о машинах мощностью до 200 л.с, пояснил юрист.
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эксклюзив, налогообложение, ндфл, пенсии, недвижимость, вадим виноградов
Налоги, Эксклюзив, налогообложение, НДФЛ, Пенсии, Недвижимость, Вадим Виноградов
Перечислены четыре налога, которые должны заплатить пенсионеры в 2024 году
Юрист Виноградов: пенсионеры обязаны платить налоги на доходы физлиц в 2024 году
МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Российское законодательство предусматривает ряд налоговых льгот для пенсионеров, однако часть платежей все же являются обязательными. Об этом рассказал агентству "Прайм" декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
"Так, обязателен к уплате налог на доходы физических лиц, если пенсионер не уходит на заслуженный отдых, а продолжает трудиться по трудовому договору или по договору гражданско-правового характера", - пояснил эксперт.
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Также НДФЛ взимается с дохода от сдачи квартиры. Причем, если у гражданина оформлен статус самозанятого, то налог составляет 4-6%, без статуса – 13-15%, говорит юрист.
Кроме того, если пенсионер продает квартиру раньше минимального срока владения, то ему также придется заплатить налог на доходы физических лиц.
Если проценты от банковских вкладов превысят 150 тысяч рублей, тоже придется заплатить НДФЛ.
Пенсионеры в России освобождены от уплаты имущественного налога, но только на один объект из нескольких категорий недвижимости. То есть, если в собственности одна квартира, один гараж, то платить не придется. Если квартиры две, то налог выставляется на одну из них (по выбору пенсионера).
"У пенсионеров и предпенсионеров есть льгота на налог на землю. Платить не придётся за участок в 6 соток. Если участок больше, то платить нужно не за всю землю, а за часть, превышающую 600 квадратных метров", - предупреждает Виноградов.
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Что касается транспортного налога, то льготы на его уплату установлены не на федеральном уровне, а в каждом регионе отдельно. Например, в Санкт-Петербурге все пенсионеры и предпенсионеры не платят транспортный налог за один автомобиль мощностью до 150 л.с., произведенный в РФ или ЕАЭС и зарегистрированный в ГИБДД после 1 января 2020 года.
В Москве льгот нет, но есть льготы для других категорий граждан, которые в основном являются пенсионерами (например, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, инвалиды I и II групп, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС). Речь идет о машинах мощностью до 200 л.с, пояснил юрист.