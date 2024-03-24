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СМИ: НАТО готовит войну против России в новом регионе - 24.03.2024, ПРАЙМ
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СМИ: НАТО готовит войну против России в новом регионе
СМИ: НАТО готовит войну против России в новом регионе - 24.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: НАТО готовит войну против России в новом регионе
Лидеры западных стран планируют новую программу против России уже на Балканах, так как стратегия на Украине провалилась, сообщает журналист сербской газеты... | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T17:38+0300
2024-03-24T17:41+0300
политика
сербия
нато
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Лидеры западных стран планируют новую программу против России уже на Балканах, так как стратегия на Украине провалилась, сообщает журналист сербской газеты "Печать" Любан Каран."Уже есть достаточно признаков того, что западное бессилие в украинском конфликте увеличивает шансы новой войны на Балканах. Ведется серьезная подготовка. Пропаганда вещает, что Сербия и сербы представляют серьезную угрозу и являются потенциальными агрессорами. Расширяется военное присутствие в Косово и Метохии и Боснии и Герцеговине", — указывается в материале.Каран проанализировал заявления президента США Джо Байдена и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и сделал вывод, что ситуация в регионе приобретает достаточно серьезный оборот. Американский лидер ранее задавался вопросом: "Если мы отвернемся от Украины, что будет с Балканами?". А Столтеберг, в свою очередь, заявлял, что после событий на Украине может начаться вооруженный конфликт на Балканах.Журналист издания отметил, что слова американских и европейских лидеров вертятся вокруг одного: как можно быстрее полностью взять регион под политический и военный контроль.Согласно материалу статьи, экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин полагает, что Вашингтон и Брюссель не хотят свободной и свободолюбивой Сербии. По его мнению, они добиваются, чтобы Белград признал Косово, отрекся от Республики Сербской, присоединился к антироссийским ограничительным мерам, а после этого вступил в Североатлантический альянс.НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сербия, нато
Политика, СЕРБИЯ, НАТО
17:38 24.03.2024 (обновлено: 17:41 24.03.2024)
 
СМИ: НАТО готовит войну против России в новом регионе

Печать: НАТО готовит на Балканах платформу против России из-за неудач на Украине

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Лидеры западных стран планируют новую программу против России уже на Балканах, так как стратегия на Украине провалилась, сообщает журналист сербской газеты "Печать" Любан Каран.
"Уже есть достаточно признаков того, что западное бессилие в украинском конфликте увеличивает шансы новой войны на Балканах. Ведется серьезная подготовка. Пропаганда вещает, что Сербия и сербы представляют серьезную угрозу и являются потенциальными агрессорами. Расширяется военное присутствие в Косово и Метохии и Боснии и Герцеговине", — указывается в материале.
Каран проанализировал заявления президента США Джо Байдена и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и сделал вывод, что ситуация в регионе приобретает достаточно серьезный оборот. Американский лидер ранее задавался вопросом: "Если мы отвернемся от Украины, что будет с Балканами?". А Столтеберг, в свою очередь, заявлял, что после событий на Украине может начаться вооруженный конфликт на Балканах.
Журналист издания отметил, что слова американских и европейских лидеров вертятся вокруг одного: как можно быстрее полностью взять регион под политический и военный контроль.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 24.03.2024
НАТО всегда обманывает мир, заявил бывший глава спецслужб Сербии
10:16
Согласно материалу статьи, экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии Александр Вулин полагает, что Вашингтон и Брюссель не хотят свободной и свободолюбивой Сербии. По его мнению, они добиваются, чтобы Белград признал Косово, отрекся от Республики Сербской, присоединился к антироссийским ограничительным мерам, а после этого вступил в Североатлантический альянс.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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