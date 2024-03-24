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Ostrovok оплатит родственникам жертв в теракте отели в Москве

Ostrovok оплатит родственникам жертв в теракте отели в Москве - 24.03.2024, ПРАЙМ

Ostrovok оплатит родственникам жертв в теракте отели в Москве

Сервис бронирования отелей Ostrovok поможет с размещением в Москве родственникам погибших и пострадавших в теракте, оплатит отель на три ночи, говорится в... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T16:01+0300

2024-03-24T16:01+0300

2024-03-24T16:01+0300

москва

отели

крокус сити холл

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Сервис бронирования отелей Ostrovok поможет с размещением в Москве родственникам погибших и пострадавших в теракте, оплатит отель на три ночи, говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ) "Ostrovok.ru полностью оплатит номер в отеле Москвы на три ночи родственникам (погибших и пострадавших в теракте - ред.), которые в эти дни приедут в Москву", - сообщили в РСТ. Там уточнили, что для получения бесплатного размещения необходимо предоставить копию документа, удостоверяющего родство (например, свидетельство о рождении или о браке). "Чтобы помочь наибольшему количеству людей, Ostrovok готов предоставить варианты размещения не более чем для двух родственников каждого пострадавшего", - уточнили в РСТ. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.

https://1prime.ru/20240323/gostinitsy-846649094.html

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