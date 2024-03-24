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Аналитик назвал момент, когда иностранные валюты выступят против рубля

Аналитик назвал момент, когда иностранные валюты выступят против рубля - 24.03.2024, ПРАЙМ

Аналитик назвал момент, когда иностранные валюты выступят против рубля

Политическая, макроэкономическая и социальная стабильность в России под жестким контролем. Трагические события в Москве не окажут давления на рубль на следующей | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T03:03+0300

2024-03-24T03:03+0300

2024-03-24T03:03+0300

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МОСКВА, 24 мар – ПРАЙМ. Политическая, макроэкономическая и социальная стабильность в России под жестким контролем. Трагические события в Москве не окажут давления на рубль на следующей неделе, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Он напомнил, что по итогам заседания Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Регулятор принял такое решение, чтобы закрепить процесс дезинфляции и вернуть годовую инфляцию к целевому уровню 4% к концу 2024 года. Несмотря на некоторое ослабление инфляционного давления, оно все еще остается высоким на фоне значительного опережения внутренним спросом возможностей расширения производства. Для замедления роста цен требуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий.Главными опасениями ЦБ являются риски усиления инфляционного давления из-за внешних факторов, высоких инфляционных ожиданий, перегрева экономики и бюджетной политики. В ближайшие месяцы сохранение высокой ключевой ставки будет способствовать дальнейшему ужесточению денежно-кредитных условий и замедлению инфляции при сдерживании внутреннего спроса.Дальнейшая динамика курса рубля и цен на нефть будет во многом зависеть от развития санкционной риторики в отношении России, атак на российские НПЗ, а также от инфляционных процессов и инфляционных ожиданий населения.Текущая ситуация показывает готовность российских властей проводить жесткую денежно-кредитную политику столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности национальной экономики.На неделе с 18 по 22 марта торги проходили в ценовом диапазоне 91,30–93,45 руб. Учитывая решение ЦБ России, а также приближающийся пик налоговых выплат, продажи валюты экспортерами и ЦБР, на новую неделю в первой половине недели ожидаются колебания в сохранившемся диапазоне.По техническому анализу картина на нефтяном рынке оставалась благоприятной для покупателей, пока со среды не началась нисходящая коррекция после выступления Пауэлла. Покупателям вновь необходимо преодолеть сопротивление 87,50 долларов за баррель, чтобы продолжить движение вверх к 96,50 долларов за баррель. Если нефть продолжит дешеветь, и цена опустится ниже 84 доллара за баррель из-за продолжения роста индекса доллара и доходности американских гособлигаций, то это ударит по рублю.В этом случае резко возрастут риски превысить уровень 93,45 рубля. Торговый диапазон для евро 98,30 - 102,30 рубля, юаня - 12,50 - 13,05 рубля. Надо отметить, что после прохождения пика налоговых выплат иностранные валюты постараются обновить максимумы против рубля.

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эксклюзив, доллар, курсы валют, владислав антонов, bitriver