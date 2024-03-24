https://1prime.ru/20240324/serbiya-846660409.html
Путин назвал Сербию самым надежным союзником России
Путин назвал Сербию самым надежным союзником России - 24.03.2024, ПРАЙМ
Путин назвал Сербию самым надежным союзником России
Россия помнит, что Сербия была долгое время надежным ее союзником, сообщил президент России Владимир Путин. | 24.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-24T14:26+0300
2024-03-24T14:26+0300
2024-03-24T14:37+0300
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — ПРАЙМ. Россия помнит, что Сербия была долгое время надежным ее союзником, сообщил президент России Владимир Путин."Они духовно нам близки. И на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, на протяжении веков они были самым надежным союзником России. Россия конечно это помнит. Мы знаем об этом и помним", — отметил глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Белград". На вопрос смог бы Путин не допустить атаки на Югославию в 1999 году, он ответил, что на данный момент трудно говорить об этом.В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН. Западные страны объяснили это тем, что местное правительство якобы проводило этнические чистки и спровоцировало там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов.
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россия, сербия
Путин назвал Сербию самым надежным союзником России
Путин: Сербия на протяжении веков была самым надежным союзником России
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 мар — ПРАЙМ. Россия помнит, что Сербия была долгое время надежным ее союзником, сообщил президент России Владимир Путин.
"Они духовно нам близки. И на протяжении веков, я хочу это подчеркнуть, на протяжении веков они были самым надежным союзником России. Россия конечно это помнит. Мы знаем об этом и помним", — отметил глава государства в фильме Андрея Кондрашова "Белград".
На вопрос смог бы Путин не допустить атаки на Югославию в 1999 году, он ответил, что на данный момент трудно говорить об этом.
В этом году исполняется 25 лет со дня начала бомбардировок Югославии весной 1999 года.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН. Западные страны объяснили это тем, что местное правительство якобы проводило этнические чистки и спровоцировало там гуманитарную катастрофу.
НАТО всегда обманывает мир, заявил бывший глава спецслужб Сербии
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов.