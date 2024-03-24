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"Приведет к коллапсу". В США назвали угрозу для НАТО и ЕС из-за Украины

"Приведет к коллапсу". В США назвали угрозу для НАТО и ЕС из-за Украины - 24.03.2024, ПРАЙМ

"Приведет к коллапсу". В США назвали угрозу для НАТО и ЕС из-за Украины

НАТО и Евросоюз распадутся, если Киев проиграет в конфликте с Москвой, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T17:55+0300

2024-03-24T17:55+0300

2024-03-24T17:55+0300

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. НАТО и Евросоюз распадутся, если Киев проиграет в конфликте с Москвой, предположил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. "Если Украина потерпит поражение, а это произойдет, то это будет поражение и для НАТО и Евросоюза. После этого будет глубокий раскол внутри обеих организаций, который приведет к их коллапсу", — считает экс-разведчик.По мнению Риттера, союзы поставили свое будущее на победу Украины, которая никогда не станет реальной.Он также добавил, что российская армия уничтожит войска западных стран, если их туда все-таки направят.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Слова Макрона раскритиковал ряд партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Президент России Владимир Путин прокомментировал антироссийские выпады Макрона предупредив, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

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