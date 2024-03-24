https://1prime.ru/20240324/strakhovanie-846662952.html

Имущество "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе"

Имущество "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе" - 24.03.2024, ПРАЙМ

Имущество "Крокус сити холла" застраховано в "Ингосстрахе"

Имущество собственника "Крокус сити холл" застраховано в "Ингосстрахе", компания выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования,... | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T19:11+0300

2024-03-24T19:11+0300

2024-03-24T19:11+0300

крокус сити холл

ингосстрах

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МОСКВА, 24 мар - ПРАЙМ. Имущество собственника "Крокус сити холл" застраховано в "Ингосстрахе", компания выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования, говорится в сообщении компании. "Имущество собственника "Крокус сити холл" застраховано в "Ингосстрахе". "Ингосстрах" выполнит все свои обязательства в соответствии с договором страхования. Вчера для клиентов, чье здоровье или имущество пострадало в результате этой трагедии, "Ингосстрах" ввел упрощенное урегулирование убытков", - отмечается в сообщении компании. В "Ингосстрахе отметили", что "дистанционное урегулирование доступно в мобильном приложении IngoMobile, а заявления от клиентов также принимаются и в офисах "Ингосстраха". "В целях оказания психологической помощи "Ингосстрах" открыл дополнительные консультации кризисных психологов. По всем вопросам можно обратиться по телефонам: +7 (495) 956-55-55, +7 800 100-77-55. Для пострадавших организована отдельная линия, добавочный номер – 6", - напоминают в "Ингосстрахе". Также компания выразила глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Владельцы комплекса сегодня заявили о планах его восстановить, приводились различные оценки стоимости пострадавшего имущества – от 10 до 12 миллиардов рублей. В комментарии "Ингосстраха" не указана сумма, на которую было застраховано имущество. Как прокомментировали РИА Новости во Всероссийском союзе страховщиков, "в договоре страхования могут быть установлены разные лимиты по рискам, в связи с этим страховая сумма может отличаться от суммы причиненного ущерба в меньшую сторону". Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://1prime.ru/20240324/kompensatsiya-846662779.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, ингосстрах