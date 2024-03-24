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Двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" грозит пожизненное

Двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" грозит пожизненное - 24.03.2024, ПРАЙМ

Двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" грозит пожизненное

Двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" предъявили обвинение, указали РИА Новости в суде. | 24.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-24T22:43+0300

2024-03-24T22:43+0300

2024-03-24T23:49+0300

крокус сити холл

суд

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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" предъявили обвинение, указали РИА Новости в суде. По информации пресс-службы Басманного суда Москвы, фигурантам дела Рачабализода Саидакрами Муродали и Мирзоеву Далерджону Баротовичу предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть человека, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Максимальная санкция данной статьи предусматривает пожизненное лишение свободы. Заседания фигурантов Саидакрама Рачабализода и Далерджона Мирзоева суд рассмотрит в закрытом режиме в целях безопасности участников процесса, по просьбе следователя.Мирзоеву суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Отмечается, что он имел временную российскую регистрацию, к моменту задержания она была истекшей. В суде он признал вину в полном объеме.Фигуранту Саидакрами Рачабализоду суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура. Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Подозреваемый по делу о теракте в "Крокусе" в суде Журналистов попросили не задавать вопросы подозреваемому по делу о теракте в "Крокусе" 2024-03-24T22:43+0300 true PT0M18S

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