https://1prime.ru/20240325/846665312.html

В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов

В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов - 25.03.2024, ПРАЙМ

В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов

Система страхования вкладов в РФ теперь действует и в отношении средних предприятий, социально ориентированных НКО, профсоюзных организаций, адвокатов и... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T05:09+0300

2024-03-25T05:09+0300

2024-03-25T05:09+0300

экономика

страхование вкладов

https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3127:2048_1920x0_80_0_0_1c25f17cd0db369acfbc781bf1be0a61.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Система страхования вкладов в РФ теперь действует и в отношении средних предприятий, социально ориентированных НКО, профсоюзных организаций, адвокатов и нотариусов. Соответствующая норма закона вступила в силу 25 марта. Возмещение составляет стандартную сумму — до 1,4 миллиона рублей. Соответствующий закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) 25 декабря подписал президент России Владимир Путин. В законе также закреплено, что не подлежат страхованию денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. Ранее страхованию подлежали вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций.

https://1prime.ru/20240309/vklad-846072063.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

страхование вкладов