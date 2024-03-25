Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов - 25.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240325/846665312.html
В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов
В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов - 25.03.2024, ПРАЙМ
В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов
Система страхования вкладов в РФ теперь действует и в отношении средних предприятий, социально ориентированных НКО, профсоюзных организаций, адвокатов и... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T05:09+0300
2024-03-25T05:09+0300
экономика
страхование вкладов
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:290:3127:2048_1920x0_80_0_0_1c25f17cd0db369acfbc781bf1be0a61.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Система страхования вкладов в РФ теперь действует и в отношении средних предприятий, социально ориентированных НКО, профсоюзных организаций, адвокатов и нотариусов. Соответствующая норма закона вступила в силу 25 марта. Возмещение составляет стандартную сумму — до 1,4 миллиона рублей. Соответствующий закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) 25 декабря подписал президент России Владимир Путин. В законе также закреплено, что не подлежат страхованию денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. Ранее страхованию подлежали вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций.
https://1prime.ru/20240309/vklad-846072063.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82939/30/829393080_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_aa4af2337163d6177614d16a64000a70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
страхование вкладов
Экономика, страхование вкладов
05:09 25.03.2024
 
В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов

Система страхования вкладов в России теперь распространяется на средний бизнес и профсоюзы

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России
Сотрудница банка за работой в отделении Сбербанка России - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Система страхования вкладов в РФ теперь действует и в отношении средних предприятий, социально ориентированных НКО, профсоюзных организаций, адвокатов и нотариусов. Соответствующая норма закона вступила в силу 25 марта.
Возмещение составляет стандартную сумму — до 1,4 миллиона рублей. Соответствующий закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) 25 декабря подписал президент России Владимир Путин.
В законе также закреплено, что не подлежат страхованию денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.
Налог на вклады - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
Что скрывают банки, предлагая выгодные вклады
9 марта, 02:02
Ранее страхованию подлежали вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций.
 
Экономикастрахование вкладов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала