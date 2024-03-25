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В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов
В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов - 25.03.2024, ПРАЙМ
В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов
Система страхования вкладов в РФ теперь действует и в отношении средних предприятий, социально ориентированных НКО, профсоюзных организаций, адвокатов и... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T05:09+0300
2024-03-25T05:09+0300
2024-03-25T05:09+0300
экономика
страхование вкладов
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Система страхования вкладов в РФ теперь действует и в отношении средних предприятий, социально ориентированных НКО, профсоюзных организаций, адвокатов и нотариусов. Соответствующая норма закона вступила в силу 25 марта. Возмещение составляет стандартную сумму — до 1,4 миллиона рублей. Соответствующий закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) 25 декабря подписал президент России Владимир Путин. В законе также закреплено, что не подлежат страхованию денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке. Ранее страхованию подлежали вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций.
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страхование вкладов
Экономика, страхование вкладов
В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов
Система страхования вкладов в России теперь распространяется на средний бизнес и профсоюзы
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Система страхования вкладов в РФ теперь действует и в отношении средних предприятий, социально ориентированных НКО, профсоюзных организаций, адвокатов и нотариусов. Соответствующая норма закона вступила в силу 25 марта.
Возмещение составляет стандартную сумму — до 1,4 миллиона рублей. Соответствующий закон о совершенствовании системы страхования вкладов (ССВ) 25 декабря подписал президент России Владимир Путин.
В законе также закреплено, что не подлежат страхованию денежные средства, размещенные на банковских счетах (во вкладах) лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке.
Что скрывают банки, предлагая выгодные вклады
Ранее страхованию подлежали вклады малых предприятий, внесенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а также отдельных видов некоммерческих организаций.