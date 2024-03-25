https://1prime.ru/20240325/846665422.html
В России начался прием заявок физлиц в рамках обмена замороженными активами
В России начался прием заявок физлиц в рамках обмена замороженными активами - 25.03.2024, ПРАЙМ
В России начался прием заявок физлиц в рамках обмена замороженными активами
В РФ начался прием заявок физических лиц в рамках обмена замороженными активами. Он продлится с 25 марта по 8 мая. Об этом свидетельствуют материалы... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T05:14+0300
2024-03-25T05:14+0300
2024-03-25T05:14+0300
экономика
ценные бумаги
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В РФ начался прием заявок физических лиц в рамках обмена замороженными активами. Он продлится с 25 марта по 8 мая. Об этом свидетельствуют материалы организатора торгов, которым выступает "Инвестиционная палата". Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Выкуп таких бумаг у физлиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С". Прием заявок российских физических лиц на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Выкуп будет проводиться согласно указу президента России от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей. Физлица-резиденты смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов, полный перечень которых опубликован на сайте организатора торгов. Прием заявок покупателей-нерезидентов начнется 3 июня и завершится 5 июля. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года, сообщал ранее Минфин России. Согласно графику "Инвестиционной палаты", расчеты в рамках обмена должны будут состояться 29 июля.
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ценные бумаги
В России начался прием заявок физлиц в рамках обмена замороженными активами
В России с 25 марта начался прием заявок физлиц в рамках обмена замороженными активами
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В РФ начался прием заявок физических лиц в рамках обмена замороженными активами. Он продлится с 25 марта по 8 мая. Об этом свидетельствуют материалы организатора торгов, которым выступает "Инвестиционная палата".
Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Выкуп таких бумаг у физлиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С".
Прием заявок российских физических лиц на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.
Выкуп будет проводиться согласно указу президента России от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей.
Обмен заблокированными активами не повлияет на курс рубля, считает глава ЦБ
Физлица-резиденты смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов, полный перечень которых опубликован на сайте организатора торгов. Прием заявок покупателей-нерезидентов начнется 3 июня и завершится 5 июля.
Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года, сообщал ранее Минфин России. Согласно графику "Инвестиционной палаты", расчеты в рамках обмена должны будут состояться 29 июля.