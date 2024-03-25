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В России начался прием заявок физлиц в рамках обмена замороженными активами

В России начался прием заявок физлиц в рамках обмена замороженными активами - 25.03.2024, ПРАЙМ

В России начался прием заявок физлиц в рамках обмена замороженными активами

В РФ начался прием заявок физических лиц в рамках обмена замороженными активами. Он продлится с 25 марта по 8 мая. Об этом свидетельствуют материалы... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T05:14+0300

2024-03-25T05:14+0300

2024-03-25T05:14+0300

экономика

ценные бумаги

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. В РФ начался прием заявок физических лиц в рамках обмена замороженными активами. Он продлится с 25 марта по 8 мая. Об этом свидетельствуют материалы организатора торгов, которым выступает "Инвестиционная палата". Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила "Инвестиционную палату" организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов. Выкуп таких бумаг у физлиц-резидентов будет производиться за счет денежных средств в рублях, в том числе со счетов типа "С". Прием заявок российских физических лиц на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг пройдет при посредничестве их брокеров, доверительных управляющих и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов. Выкуп будет проводиться согласно указу президента России от 8 ноября 2023 года "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг". Согласно документу, совокупная начальная стоимость отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, не может превышать 100 тысяч рублей. Физлица-резиденты смогут предъявить к выкупу более 3 500 биржевых инструментов, полный перечень которых опубликован на сайте организатора торгов. Прием заявок покупателей-нерезидентов начнется 3 июня и завершится 5 июля. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 1 сентября 2024 года, сообщал ранее Минфин России. Согласно графику "Инвестиционной палаты", расчеты в рамках обмена должны будут состояться 29 июля.

https://1prime.ru/20240322/846586544.html

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ценные бумаги