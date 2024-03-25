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В ЦСР выяснили, зачем едут в Россию туристы из Китая и Индии
В ЦСР выяснили, зачем едут в Россию туристы из Китая и Индии - 25.03.2024, ПРАЙМ
В ЦСР выяснили, зачем едут в Россию туристы из Китая и Индии
Китайские туристы все меньше едут в Россию за шоппингом и все больше хотят видеть уникальные природные явления. Индийские туристы стали чаще приезжать, чтобы... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T05:19+0300
2024-03-25T05:19+0300
2024-03-25T05:19+0300
иностранные туристы
цср
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Китайские туристы все меньше едут в Россию за шоппингом и все больше хотят видеть уникальные природные явления. Индийские туристы стали чаще приезжать, чтобы организовать свадебное торжество. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), проведенного по поручению Минэкономразвития России и имеется в распоряжении РИА Новости. "Туристы из Китая все меньше любят шоппинг и все больше предпочитают развлечения, интересуются культурным наследием, экотуризмом, а молодежь едет в Россию за высшим образованием. Есть запрос на уникальные природные явления, например северное сияние", — сообщили аналитики. В число наиболее популярных направлений у китайских туристов входят Москва, Санкт-Петербург, Байкал, Мурманск, Сочи, Казань, Нижний Новгород, отметили в ЦСР. Уточняется, что многие путешественники из Китая приезжают парами, "поэтому для них важен персонализированный турпродукт". "Для привлечения туристов из КНР субъектам важно помнить о гастрономических предпочтениях китайцев, например то, что они не любят русскую и европейскую кухню, уделять внимание цифровизации, например, предоставлению возможности бронирования и оплаты туров через мобильное приложение, также нужны гиды со знанием китайского языка", - добавили в центре. Для индийских туристов, согласно исследованию, важны впечатления, они любят экстремальные виды спорта, шоппинг, им интересны паломнические туры и свадебный туризм. "Все больше представителей Индии рассматривают возможность провести торжество в России в кругу близких родственников. Приоритетным направлением поездок в Россию называются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Крым и Мурманск", - рассказали аналитики. Для путешественников из Индии важен сервис, однако они не готовы переплачивать, поэтому особенно тщательно выбирают турпродукты по соотношению цена/качество, с большим вниманием относятся к рекомендациям родственников, добавили в центре. "Кроме того, они, как правило, путешествуют семьями, поэтому для размещения гостей важны смежные номера. В числе других особенностей - запрос на вегетарианскую пищу и популярные в Индии игры, такие, как, например, крикет", - заключили в ЦСР.
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иностранные туристы, цср
В ЦСР выяснили, зачем едут в Россию туристы из Китая и Индии
ЦСР: туристы из КНР часто едут в РФ за северным сиянием, из Индии — отпраздновать свадьбу
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Китайские туристы все меньше едут в Россию за шоппингом и все больше хотят видеть уникальные природные явления. Индийские туристы стали чаще приезжать, чтобы организовать свадебное торжество. Об этом говорится в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР), проведенного по поручению Минэкономразвития России и имеется в распоряжении РИА Новости.
"Туристы из Китая все меньше любят шоппинг и все больше предпочитают развлечения, интересуются культурным наследием, экотуризмом, а молодежь едет в Россию за высшим образованием. Есть запрос на уникальные природные явления, например северное сияние", — сообщили аналитики.
В число наиболее популярных направлений у китайских туристов входят Москва, Санкт-Петербург, Байкал, Мурманск, Сочи, Казань, Нижний Новгород, отметили в ЦСР. Уточняется, что многие путешественники из Китая приезжают парами, "поэтому для них важен персонализированный турпродукт".
"Для привлечения туристов из КНР субъектам важно помнить о гастрономических предпочтениях китайцев, например то, что они не любят русскую и европейскую кухню, уделять внимание цифровизации, например, предоставлению возможности бронирования и оплаты туров через мобильное приложение, также нужны гиды со знанием китайского языка", - добавили в центре.
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Для индийских туристов, согласно исследованию, важны впечатления, они любят экстремальные виды спорта, шоппинг, им интересны паломнические туры и свадебный туризм. "Все больше представителей Индии рассматривают возможность провести торжество в России в кругу близких родственников. Приоритетным направлением поездок в Россию называются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Крым и Мурманск", - рассказали аналитики.
Для путешественников из Индии важен сервис, однако они не готовы переплачивать, поэтому особенно тщательно выбирают турпродукты по соотношению цена/качество, с большим вниманием относятся к рекомендациям родственников, добавили в центре. "Кроме того, они, как правило, путешествуют семьями, поэтому для размещения гостей важны смежные номера. В числе других особенностей - запрос на вегетарианскую пищу и популярные в Индии игры, такие, как, например, крикет", - заключили в ЦСР.