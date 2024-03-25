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KMZ начал производить подшипники для дизельных двигателей большой мощности
KMZ начал производить подшипники для дизельных двигателей большой мощности - 25.03.2024, ПРАЙМ
KMZ начал производить подшипники для дизельных двигателей большой мощности
Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) начала в 2024 году производить биметаллические подшипники для дизельных двигателей большой мощности... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T05:28+0300
2024-03-25T05:28+0300
2024-03-25T05:28+0300
подшипники
kmz
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) начала в 2024 году производить биметаллические подшипники для дизельных двигателей большой мощности. Ранее для российского рынка их производила австрийская компания MIBA. Об этом рассказал РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко. Австрийские поставщики MIBA ранее обеспечивали этими деталями практически все мощные дизели и газотурбинные установки для автопрома и предприятий ВПК. В Росатоме, в частности, данные подшипники использовались на автоматизированных дизель-генераторах аварийного обеспечения главного реактора АЭС. "Австрийцам не удалось испортить настроение российским промышленникам и разорвать технологические цепочки. KMZ начал производство биметаллических подшипников различных конфигураций для выпускаемой нами техники, а также для сторонних заказчиков. Соответствующие подшипники скольжения устанавливаются как на дизельные двигатели большой мощности, так и на газотурбинные установки", — заявил Даниленко. Он отметил, что KMZ помимо собственного производства этих изделий имеет важное преимущество - наличие одного из крупнейших испытательных комплексов для опробования результатов работы и отработки технологии. "Нам пришлось срочно организовывать участок по изготовлению вкладышей, организовывать литейное производство, закупить дополнительно станочный парк. Развитие отечественного производства в этом направлении - важный аспект независимости России от настроения поставщиков из недружественных стран", - сказал Даниленко.
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подшипники, kmz
KMZ начал производить подшипники для дизельных двигателей большой мощности
KMZ: австрийской MIBA не удалось разорвать технологические цепочки выпуска дизелей в РФ
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Военно-промышленный холдинг KMZ (Кингисеппский машзавод) начала в 2024 году производить биметаллические подшипники для дизельных двигателей большой мощности. Ранее для российского рынка их производила австрийская компания MIBA. Об этом рассказал РИА Новости управляющий директор холдинга Михаил Даниленко.
Австрийские поставщики MIBA ранее обеспечивали этими деталями практически все мощные дизели и газотурбинные установки для автопрома и предприятий ВПК. В Росатоме, в частности, данные подшипники использовались на автоматизированных дизель-генераторах аварийного обеспечения главного реактора АЭС.
"Австрийцам не удалось испортить настроение российским промышленникам и разорвать технологические цепочки. KMZ начал производство биметаллических подшипников различных конфигураций для выпускаемой нами техники, а также для сторонних заказчиков. Соответствующие подшипники скольжения устанавливаются как на дизельные двигатели большой мощности, так и на газотурбинные установки", — заявил Даниленко.
Он отметил, что KMZ помимо собственного производства этих изделий имеет важное преимущество - наличие одного из крупнейших испытательных комплексов для опробования результатов работы и отработки технологии.
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"Нам пришлось срочно организовывать участок по изготовлению вкладышей, организовывать литейное производство, закупить дополнительно станочный парк. Развитие отечественного производства в этом направлении - важный аспект независимости России от настроения поставщиков из недружественных стран", - сказал Даниленко.