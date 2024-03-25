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Госзакупки медизделий и лекарств выросли в России на семь процентов

Госзакупки медизделий и лекарств выросли в России на семь процентов - 25.03.2024, ПРАЙМ

Госзакупки медизделий и лекарств выросли в России на семь процентов

Число госзакупок медицинских изделий и лекарств в прошлом году увеличилось на 7% в сравнении с предшествующими годом, при этом сумма закупок — почти на 2%,... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T05:31+0300

2024-03-25T05:31+0300

2024-03-25T05:31+0300

госзакупки

лекарства

медизделия

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Число госзакупок медицинских изделий и лекарств в прошлом году увеличилось на 7% в сравнении с предшествующими годом, при этом сумма закупок — почти на 2%, подсчитал для РИА Новости эксперт сервиса по поиску и сопровождению закупок "Контур.Торги" Василий Данильчик. "Количество закупок медицинских препаратов, реагентов, медицинских инструментов и аппаратов ... увеличилось за 2023 год по сравнению с 2022 годом на 7% - с 1 074 711 до 1 149 860 процедур. Государственные и корпоративные заказчики также нарастили объем закупок на 1,8% - с 2,12 триллиона рублей до 2,16 триллиона рублей", — сказал он. Отмечается, что большая часть затрат в прошлом году традиционно пришлась на закупку лекарств. Так, больницы, поликлиники и другие государственные и муниципальные учреждения в 2023 году потратили на эти товары 1,17 триллиона рублей, что на 3% меньше, чем в 2022 году. При этом количество завершенных процедур в части закупок медтехники и инструментов выросло на 14%, до 399 тысяч закупок, а сумма закупок - на 5%, до 596 миллиардов рублей. "Количество несостоявшихся закупок на поставку медизделий и лекарств по обоим законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, в которых не было участников либо все участники не были допущены, уменьшилось в 2023 году на 4% - с 160 тысяч до 153 тысяч процедур. Это говорит о том, что поставщики стали активнее подавать заявки на участие в закупках", - резюмировал эксперт.

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госзакупки, лекарства, медизделия