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Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО, считает постпред Платонов

Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО, считает постпред Платонов - 25.03.2024, ПРАЙМ

Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО, считает постпред Платонов

Россия ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель РФ при ВТО Николай Платонов. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T06:29+0300

2024-03-25T06:29+0300

2024-03-25T06:30+0300

вто

россия

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ЖЕНЕВА, 25 мар – ПРАЙМ. Россия ничего не выиграет от выхода из Всемирной торговой организации, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель РФ при ВТО Николай Платонов. По его словам, если в контексте возможного выхода из ВТО оценивать непосредственно торговые аспекты, то следует признать, что минусов от этого шага было бы значительно больше, чем плюсов. "Оставаясь в ВТО, Россия может доводить свою точку зрения до других участников и способствовать принятию тех решений, которые отвечают нашим интересам. Выход из ВТО означал бы не только отказ от более благоприятных условий доступа на рынки многих наших торговых партнеров, но и утрату возможности влиять на формирование многосторонних правил торговли, будь то электронная коммерция, сельское хозяйство или субсидии в области рыболовства", — пояснил Платонов. Он отметил, что правила организации напрямую либо через преференциальные торговые соглашения регулируют практически всю внешнюю торговлю России. При этом далеко не со всеми партнерами у России или у ЕАЭС имеются соглашения о свободной торговле. "Соответственно выход из организации привел бы к тому, что большинство стран престали бы быть связанными общими унифицированными правилами по отношению к российским экспортерам", — сказал он. Платонов добавил, что покинуть организацию до лучших времен и сэкономить на взносах легко, но вернуться обратно на тех же условиях, на которых России удалось присоединиться к ВТО, будет практически невозможно. Он напомнил, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции увеличился на 156,7%, а экспорт текстильной продукции — на 126,7% по сравнению с годом присоединения России в 2012 году благодаря недискриминационному режиму, гарантированному правилами ВТО. "Выход из ВТО мог бы привести к исчезновению правовой определенности и предсказуемости в торговле с данными странами. Это способно негативно сказаться на развитии и наращивании отечественного экспорта, поскольку в условиях нынешней жесткой конкуренции даже лояльные к нам контрагенты смогут абсолютно законно ограничивать доступ российской продукции на свои рынки. Данный шаг затронет и ту часть нашего производственного сектора, для которой важен доступ к иностранному сырью и технологиям. Поэтому, надеюсь, что негативного сценария развития событий удастся избежать", — заявил Платонов. По словам Платонова, в ВТО все громче звучат голоса стран, которые не относятся к западному лагерю. Организация больше не обслуживает западные интересы в ущерб чаяниям других членов."Что касается "западного влияния на ВТО", то в последние годы как раз-таки имеет место другая тенденция – в организации все громче звучат голоса стран, не относящихся к западному лагерю. Пока, правда, не всегда такое звучание объединено в единый голос, но уже стало очевидным, и результаты МК-13 (министерской конференции - ред.) это наглядно подтверждают, что времена, когда ВТО не чуралась обслуживать "западные интересы" в ущерб чаяниям других членов, остались в прошлом", - сказал он.Платонов добавил, что во многом именно с такими государствами Россия в нынешних условиях наращивает торгово-экономическое сотрудничество, активно используя инструментарий ВТО и гарантируемые ее правилами благоприятные условия по доступу на их рынки. Постпред России также заявил, что полностью разделяет оценку постпреда Китая при ВТО относительно уровня двустороннего взаимодействия РФ и КНР в организации.В августе прошлого года комитет Госдумы по экономической политике отрицательно оценил проект КПРФ о выходе России из ВТО. Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой (ЕР) подчеркнул, что формальное членство РФ во Всемирной торговой организации после 24 февраля 2022 года сохраняется по причине "нерасторопности некоторых чиновников". Также в феврале 2023 года вице-спикер отмечал, что выход России из ВТО обсуждается, но есть разные взгляды, с точки зрения правительства это будет невыгодно для РФ, повлияет на пошлины и инвестиции. В мае 2022 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству оценить принятые странами-членами ВТО меры по ограничению торговли с Россией на предмет их соответствия правилам и принципам организации и представить предложения по обжалованию таких мер. Кроме того, президент поручил провести актуализацию стратегии участия России в торговой организации. Россия с 22 августа 2012 года официально стала 156-й страной-членом Всемирной торговой организации - вступил в силу протокол о присоединении РФ, подведший черту под 18-летним марафоном переговорного процесса.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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