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СМИ: ЕС переключился на американскую древесину после санкций против России
СМИ: ЕС переключился на американскую древесину после санкций против России - 25.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: ЕС переключился на американскую древесину после санкций против России
ЕС после введения санкций против древесины из России переключился на импорт из США и Турции, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистической... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T05:45+0300
2024-03-25T05:45+0300
2024-03-25T05:45+0300
древесина
санкции против рф
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. ЕС после введения санкций против древесины из России переключился на импорт из США и Турции, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистической службы. Евросоюз в апреле 2022 года внес эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет санкций против РФ. До этого Россия была крупнейшим их поставщиком для объединения. Всего в прошлом году ЕС закупил древесины и продукции из нее на 11,4 миллиарда долларов. Крупнейшим экспортером был Китай, при этом он снизил поставки с 2021 года на 1% - до 2,5 миллиарда долларов. Второй стала Украина, сохранив продажи вблизи 1,5 миллиарда долларов. США, которые в прошлом году были третьим основным экспортером древесины в ЕС, нарастили поставки за два года в 1,6 раза - до 1,3 миллиарда долларов. Среди топ-10 основных поставщиков сильно смогла нарастить поставки только Турция - сразу вдвое, до 440 миллионов долларов. Небольшой рост зафиксировали Камерун (на 31%), Норвегия (12%) и Британия (10%). Ограничения пошли на руку и ближайшим соседям России. Наиболее заметно свои объемы в денежном выражении нарастила Киргизия: поставки по сравнению с 2021 годом выросли в 6448 раз - до 8,8 миллиона долларов. Кроме Киргизии, заметно нарастить продажи смог и Казахстан - сразу в 324 раза, до 136,2 миллиона долларов. Неплохая динамика также была у Таджикистана - рост в 6,3 раза, до 129,9 тысячи долларов. Грузия увеличила объемы в 3,39 раза, до 12,5 миллиона долларов, Азербайджан - в 3,3 раза, до 868,7 тысячи долларов, Армения - в 1,46 раза, до 449,4 тысячи долларов.
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древесина, санкции против рф
древесина, санкции против РФ
СМИ: ЕС переключился на американскую древесину после санкций против России
РИА Новости: ЕС переключился на американскую древесину после санкций против России
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. ЕС после введения санкций против древесины из России переключился на импорт из США и Турции, следует из анализа РИА Новости данных европейской статистической службы.
Евросоюз в апреле 2022 года внес эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет санкций против РФ. До этого Россия была крупнейшим их поставщиком для объединения.
Всего в прошлом году ЕС закупил древесины и продукции из нее на 11,4 миллиарда долларов. Крупнейшим экспортером был Китай, при этом он снизил поставки с 2021 года на 1% - до 2,5 миллиарда долларов. Второй стала Украина, сохранив продажи вблизи 1,5 миллиарда долларов.
США, которые в прошлом году были третьим основным экспортером древесины в ЕС, нарастили поставки за два года в 1,6 раза - до 1,3 миллиарда долларов. Среди топ-10 основных поставщиков сильно смогла нарастить поставки только Турция - сразу вдвое, до 440 миллионов долларов.
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Небольшой рост зафиксировали Камерун (на 31%), Норвегия (12%) и Британия (10%).
Ограничения пошли на руку и ближайшим соседям России. Наиболее заметно свои объемы в денежном выражении нарастила Киргизия: поставки по сравнению с 2021 годом выросли в 6448 раз - до 8,8 миллиона долларов.
Кроме Киргизии, заметно нарастить продажи смог и Казахстан - сразу в 324 раза, до 136,2 миллиона долларов. Неплохая динамика также была у Таджикистана - рост в 6,3 раза, до 129,9 тысячи долларов. Грузия увеличила объемы в 3,39 раза, до 12,5 миллиона долларов, Азербайджан - в 3,3 раза, до 868,7 тысячи долларов, Армения - в 1,46 раза, до 449,4 тысячи долларов.