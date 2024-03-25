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Всех обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" отправили под арест

Всех обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" отправили под арест - 25.03.2024, ПРАЙМ

Всех обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" отправили под арест

Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле"... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T06:09+0300

2024-03-25T06:09+0300

2024-03-25T06:39+0300

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая в отношении обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобира Файзова, Шамсидина Фаридуни, Саидакрами Рачабализоды и Далерджона Мирзоева.Мухаммадсобир Файзов является уроженцем Таджикистана. Он родился в 2004 году. Имеет среднее образование, временно не работает, до этого работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован. Для общения с судьей ему потребовался переводчик. В суд его доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Файзова Мухаммадсобира Зокирчоновича меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья.Шамсидин Фаридуни говорил с судом на русском языке. По его словам, он родился в 1998 году в Таджикистане, у него есть 8-месячный ребенок. Обвиняемый сообщил, что был трудоустроен на паркетной фабрике в Подольске и зарегистрирован в Красногорске."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Шамсидину Фаридуни меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Елена Ленская.Саидакрами Рачабализода, общаясь с судьей через переводчика, рассказал, что родился в 1994 году, у него четверо детей, есть место регистрации в России, но он его не помнит."Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Далерджону Мирзоеву 32 года, он уроженец Таджикистана, есть четверо несовершеннолетних детей. Об этом он заявил суду через переводчика с таджикского. Некоторые вопросы судьи он понимал без чьей-либо помощи, но отвечал только на родном языке. В ходе заседания также выяснилось, что у Мирзоева была временная трехмесячная регистрация в Новосибирске, но она истекла."Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Мирзоеву меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая", — огласила решение судья Елена Ленская.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл