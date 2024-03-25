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ВТО не исчерпала себя как регулятор, заявил постпред Платонов

ВТО не исчерпала себя как регулятор, заявил постпред Платонов - 25.03.2024, ПРАЙМ

ВТО не исчерпала себя как регулятор, заявил постпред Платонов

Всемирная торговая организация еще не исчерпала себя в качестве регулятора глобальной торговли, альтернативы ей нет, заявил в интервью РИА Новости новый... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T06:29+0300

2024-03-25T06:29+0300

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экономика

вто

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ЖЕНЕВА, 25 мар – ПРАЙМ. Всемирная торговая организация еще не исчерпала себя в качестве регулятора глобальной торговли, альтернативы ей нет, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель РФ при ВТО Николай Платонов. "Уверен, что нет. ВТО на сегодняшний день на многостороннем уровне не имеет альтернативы. Даже самая разветвленная сеть преференциальных торговых соглашений не способна ее подменить и будет лимитирована по составу участников и неоднородна по субстантивному охвату", — ответил он на вопрос, исчерпала ли себя организация как регулятор мировой торговли. По его мнению, главным активом организации является ее свод универсальных и обязательных для исполнения правил, что является залогом равных условий и предсказуемости международной торговли для всех ее участников. Платонов отметил, что это важно для бизнеса и он постоянно получает такие сигналы со стороны деловых кругов."В значительной степени благодаря своду правил ВТО Россия имеет сейчас возможность осуществить пересмотр своих экспортных приоритетов и переориентировать поставки продукции с некогда доминировавших в нашей внешней торговле направлений на рынки дружественных и нейтрально настроенных к нам государств", - добавил постпред России.Он также отметил, что будущее мировой торговли находится на развилке, у мира есть выбор между приверженностью многосторонности или принятием "блокового" подхода, основанного на политических единомышленниках."Я бы сказал, что применительно к глобальной торговле мир в настоящее время в какой-то степени находится на развилке: одна дорога по-прежнему ведет к многостороннему взаимодействию, следование же другому пути подразумевает в качестве ориентира углубление отношений с политическими единомышленниками, упор на регионализацию торгово-экономических связей. Ряд членов ВТО, возможно, склоняется к тому, чтобы сделать ставку на "блоковый" подход, потому что договориться о более продвинутых правилах игры и механизмах обеспечения их соблюдения с меньшим числом стран зачастую легче, чем обеспечить консенсус на многостороннем уровне", — сказал он.При этом Платонов убежден, что никто в ВТО не готов оставлять бесхозным и выводить из общего обращения тот багаж инструментов регулирования мировой торговли, который десятилетиями создавался и доказывал свою востребованность."Полагаю, что сейчас для ВТО как раз настало то время, когда требуется продемонстрировать свою способность противодействовать обозначенным вами явлениям (увеличению числа односторонних санкций и риску деглобализации - ред.). Все институциональные и правовые инструменты для этого у ВТО имеются. Скажу даже больше: никакая другая многосторонняя структура не экипирована более совершенным "оборудованием" для предотвращения негативных процессов в мировой торговле. Чего действительно в данный момент не хватает, так это готовности некоторых членов организации соблюдать ранее сформулированные и принятые ими же правила", - добавил постпред России.В сентябре гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеале заявила, что резкое усиление односторонних торговых мер угрожает будущему мировой экономики и может привести к ее фрагментации, заходить слишком далеко в вопросе санкций – контрпродуктивно.В отчете ВТО о мировой торговле за 2023 год говорилось, что экономические санкции, введенные в отношении России из-за конфликта на Украине, как ожидается, окажут негативное влияние на большинство экономик мира, и что фрагментация мировой торговли наносит ущерб борьбе с глобальным потеплением.Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем России при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240325/846666648.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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