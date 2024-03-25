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Курс доллара поднялся выше 93 рублей - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Курс доллара поднялся выше 93 рублей
Курс доллара поднялся выше 93 рублей - 25.03.2024, ПРАЙМ
Курс доллара поднялся выше 93 рублей
Курс рубля в начале торгов снижается в парах с долларом, юанем и евро: американская валюта подскакивала выше 93 рублей впервые с 18 марта, затем откатилась от... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T07:03+0300
2024-03-25T07:11+0300
экономика
курсы валют
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается в парах с долларом, юанем и евро: американская валюта подскакивала выше 93 рублей впервые с 18 марта, затем откатилась от достигнутого максимума, китайская растет до 12,83 рубля, европейская – до 100,3 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 15 копеек, до 92,95 рубля, минутами ранее доллар подскакивал выше 93 рублей. Юань поднимается на 8 копеек, до 12,83 рубля, евро – почти на 2 копейки, до 100,3 рубля.
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курсы валют, московская биржа
Экономика, Курсы валют, Московская биржа
07:03 25.03.2024 (обновлено: 07:11 25.03.2024)
 
Курс доллара поднялся выше 93 рублей

Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 93 рублей впервые с 18 марта

© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты различного номинала и банкноты доллара США
Монеты различного номинала и банкноты доллара США - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается в парах с долларом, юанем и евро: американская валюта подскакивала выше 93 рублей впервые с 18 марта, затем откатилась от достигнутого максимума, китайская растет до 12,83 рубля, европейская – до 100,3 рубля, следует из данных Московской биржи.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
Набиуллина дала совет, в какой валюте делать сбережения
22 марта, 16:08
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.06 мск растет на 15 копеек, до 92,95 рубля, минутами ранее доллар подскакивал выше 93 рублей. Юань поднимается на 8 копеек, до 12,83 рубля, евро – почти на 2 копейки, до 100,3 рубля.
 
ЭкономикаКурсы валютМосковская биржа
 
 
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