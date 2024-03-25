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Постпред РФ оценил шансы на реформирование системы разрешения споров ВТО

Постпред РФ оценил шансы на реформирование системы разрешения споров ВТО - 25.03.2024, ПРАЙМ

Постпред РФ оценил шансы на реформирование системы разрешения споров ВТО

Шансы на полное реформирование системы разрешения споров ВТО в текущем году малы, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при ВТО... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T07:18+0300

2024-03-25T07:18+0300

2024-03-25T07:18+0300

экономика

вто

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ЖЕНЕВА, 25 мар – ПРАЙМ. Шансы на полное реформирование системы разрешения споров ВТО в текущем году малы, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов. "Шансы на полное реформирование в текущем году системы разрешения споров ВТО невелики. Несмотря на некоторый прогресс, достигнутый за последнее время, несогласованными остаются существенные вопросы переговорной повестки, в том числе возобновление функционирования апелляционной инстанции, — сказал он. По его словам, для подвижек на этом и других направлениях от всех членов ВТО требуется готовность договариваться, а с этим сейчас возникают сложности, в том числе связанные с внутриполитическими циклами в ряде крупных членов организации. "Поэтому не думаю, что в нынешнем году удастся найти решение по наиболее принципиальному вопросу – судьбе апелляционного органа", — заявил Платонов. Он добавил, что такая ситуация не означает, что переговорщики в Женеве прервут свою работу до возникновения "политической определенности", наоборот, они продолжают искать развязки, которые позволили бы модернизировать и восстановить полноценную работу системы разрешения споров. Президент России Владимир Путин 1 марта назначил постоянным представителем при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева. В начале марта члены Всемирной торговой организации по итогам министерской конференции в Абу-Даби подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров организации в течение текущего года. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

https://1prime.ru/20240325/846666648.html

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