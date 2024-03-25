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Доля банков в продажах страховых продуктов в РФ снизилась до 28 процентов
Доля банков в продажах страховых продуктов в РФ снизилась до 28 процентов - 25.03.2024, ПРАЙМ
Доля банков в продажах страховых продуктов в РФ снизилась до 28 процентов
Доля кредитных организаций в продажах страховых продуктов в 2023 году снизилась в РФ на 2 процентных пункта (п.п.) относительно показателя годом ранее, до 28%,... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T07:21+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Доля кредитных организаций в продажах страховых продуктов в 2023 году снизилась в РФ на 2 процентных пункта (п.п.) относительно показателя годом ранее, до 28%, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства по итогам отчетностей за 2023 год страхового рынка РФ, который есть в распоряжении РИА Новости. "Структура продаж не претерпела существенных изменений, продолжается сокращение доли кредитных организаций с 30% до 28%, данный канал на текущий момент остается для страховщиков основным каналом распространения страховых продуктов", - отмечают авторы обзора – директор страховых рейтингов рейтинговой службы НРА Сергей Туруев и аналитик-исследователь рейтингов устойчивого развития Анастасия Фетисова. Как указывается в диаграммах, приведенных в обзоре, доля продажи страховых продуктов без участия посредников в офисах страховщиков за год снизилась на 1 п.п., до 19%, а без участия посредников путем обмена информации в электронном формате за этот же период выросла с 5% до 8%, доля продаж при участии посредников путем обмена информации в электронном формате поднялась с 9% до 11%. Доля продаж агентами-физлицами за год снизилась на 2 п.п., до 16%, через юрлица (например, авиакассы и прочее) доля осталась неизменной – на уровне 5%, доля продаж через организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами – также осталась на уровне 3%. Доля продаж через страховых брокеров снизилась на 1 п.п., до 4%, остальные 6% продаж в 2023 году пришлись на операторов финансовых платформ и прочих посредников, также следует из диаграмм. "Ставки комиссионного вознаграждения в целом по рынку снизились, самыми дорогими каналами являются организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами", - отмечается в обзоре НРА. "Наиболее активно развиваются и онлайн-продажи: на продажи через интернет пришлось 19% премий против 14% в 2022 году. Конкурентная борьба обостряется также за счет новых форматов работы через маркетплейсы и другие цифровые каналы", - добавляется там же.
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банки
Доля банков в продажах страховых продуктов в РФ снизилась до 28 процентов
НРА: доля банков в продажах страховых продуктов в 2023 году снизилась до 28%
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Доля кредитных организаций в продажах страховых продуктов в 2023 году снизилась в РФ на 2 процентных пункта (п.п.) относительно показателя годом ранее, до 28%, говорится в обзоре Национального рейтингового агентства по итогам отчетностей за 2023 год страхового рынка РФ, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Структура продаж не претерпела существенных изменений, продолжается сокращение доли кредитных организаций с 30% до 28%, данный канал на текущий момент остается для страховщиков основным каналом распространения страховых продуктов", - отмечают авторы обзора – директор страховых рейтингов рейтинговой службы НРА Сергей Туруев и аналитик-исследователь рейтингов устойчивого развития Анастасия Фетисова.
Как указывается в диаграммах, приведенных в обзоре, доля продажи страховых продуктов без участия посредников в офисах страховщиков за год снизилась на 1 п.п., до 19%, а без участия посредников путем обмена информации в электронном формате за этот же период выросла с 5% до 8%, доля продаж при участии посредников путем обмена информации в электронном формате поднялась с 9% до 11%.
Доля продаж агентами-физлицами за год снизилась на 2 п.п., до 16%, через юрлица (например, авиакассы и прочее) доля осталась неизменной – на уровне 5%, доля продаж через организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами – также осталась на уровне 3%. Доля продаж через страховых брокеров снизилась на 1 п.п., до 4%, остальные 6% продаж в 2023 году пришлись на операторов финансовых платформ и прочих посредников, также следует из диаграмм.
В РФ вступил в силу закон о совершенствовании системы страхования вкладов
"Ставки комиссионного вознаграждения в целом по рынку снизились, самыми дорогими каналами являются организации, осуществляющие деятельность по торговле транспортными средствами", - отмечается в обзоре НРА.
"Наиболее активно развиваются и онлайн-продажи: на продажи через интернет пришлось 19% премий против 14% в 2022 году. Конкурентная борьба обостряется также за счет новых форматов работы через маркетплейсы и другие цифровые каналы", - добавляется там же.