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Участникам задержания устроивших теракт в "Крокусе" вручили награды - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Участникам задержания устроивших теракт в "Крокусе" вручили награды
Участникам задержания устроивших теракт в "Крокусе" вручили награды - 25.03.2024, ПРАЙМ
Участникам задержания устроивших теракт в "Крокусе" вручили награды
Военнослужащим прикрытия российской госграницы, отличившимся при задержании в Брянской области подозреваемых в совершении теракте в "Крокус сити холле", вручили | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T07:50+0300
2024-03-25T09:23+0300
происшествия
крокус сити холл
награждение
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Военнослужащим прикрытия российской госграницы, отличившимся при задержании в Брянской области подозреваемых в совершении теракте в "Крокус сити холле", вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщило Министерство обороны России. "Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, отличившимся в ходе задержания террористов в Брянской области, участвовавших в нападении на "Крокус сити холл"", - сказано в сообщении.Отмечается, что военнослужащие получили личные поздравления, а также государственные награды медали "За отвагу" и медали Минобороны России "За боевые отличия". По данным ведомства, награждение проходило непосредственно на позициях подразделения. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапировали в Москву.
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крокус сити холл, награждение
Происшествия, Крокус сити холл, Награждение
07:50 25.03.2024 (обновлено: 09:23 25.03.2024)
 
Участникам задержания устроивших теракт в "Крокусе" вручили награды

Военным, отличившимся при задержании устроивших теракт в "Крокусе", вручили награды

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Военнослужащим прикрытия российской госграницы, отличившимся при задержании в Брянской области подозреваемых в совершении теракте в "Крокус сити холле", вручили государственные и ведомственные награды. Об этом сообщило Министерство обороны России.
"Заместитель командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенант Эседулла Абачев вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации, отличившимся в ходе задержания террористов в Брянской области, участвовавших в нападении на "Крокус сити холл"", - сказано в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие получили личные поздравления, а также государственные награды медали "За отвагу" и медали Минобороны России "За боевые отличия".
По данным ведомства, награждение проходило непосредственно на позициях подразделения.
Судейский молоток
Всех обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" отправили под арест
06:09
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапировали в Москву.
 
ПроисшествияКрокус сити холлНаграждение
 
 
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