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Инвестиции США и Европы в экономику Китая будут расти, считает финансист
Инвестиции США и Европы в экономику Китая будут расти, считает финансист - 25.03.2024, ПРАЙМ
Инвестиции США и Европы в экономику Китая будут расти, считает финансист
Инвестиции в китайскую экономику со стороны европейских и американских инвесторов продолжат расти, заявил американский финансист, экс-глава Института... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T07:53+0300
2024-03-25T07:53+0300
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ПЕКИН, 25 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в китайскую экономику со стороны европейских и американских инвесторов продолжат расти, заявил американский финансист, экс-глава Института международных финансов (IIF) Чарльз Даллара. "Сегодня китайская экономика полностью интегрирована в мировую экономику", - сказал Чарльз Даллара журналистам на полях China Development Forum в Пекине. По его словам, "есть несколько чувствительных секторов, связанных с безопасностью, которые будут сдерживать некоторые направления инвестиций, но их можно выявить и защитить". "Во всем остальном я ожидаю продолжения роста со стороны иностранных инвесторов - европейских, американских, австралийских - в китайскую экономику", - сказал финансист. В начале марта этого года власти Китая обнародовали доклад о работе правительства, в котором заявили о намерении "наращивать динамику привлечения иностранных инвестиций". "Предстоит продолжать сокращать негативный список, регламентирующий доступ иностранных инвестиций на китайский рынок, полностью отменить ограничения на доступ иностранного капитала в обрабатывающую промышленность, расширить доступ на рынок услуг, включая телекоммуникации, медицинское обслуживание", уточнялось в докладе.
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сша, инвестиции, экономика китая
Экономика, США, инвестиции, экономика Китая
Инвестиции США и Европы в экономику Китая будут расти, считает финансист
Американский финансист Даллара: инвестиции США и Европы в китайскую экономику будут расти
ПЕКИН, 25 мар - ПРАЙМ. Инвестиции в китайскую экономику со стороны европейских и американских инвесторов продолжат расти, заявил американский финансист, экс-глава Института международных финансов (IIF) Чарльз Даллара.
"Сегодня китайская экономика полностью интегрирована в мировую экономику", - сказал Чарльз Даллара журналистам на полях China Development Forum в Пекине.
По его словам, "есть несколько чувствительных секторов, связанных с безопасностью, которые будут сдерживать некоторые направления инвестиций, но их можно выявить и защитить".
"Во всем остальном я ожидаю продолжения роста со стороны иностранных инвесторов - европейских, американских, австралийских - в китайскую экономику", - сказал финансист.
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В начале марта этого года власти Китая обнародовали доклад о работе правительства, в котором заявили о намерении "наращивать динамику привлечения иностранных инвестиций". "Предстоит продолжать сокращать негативный список, регламентирующий доступ иностранных инвестиций на китайский рынок, полностью отменить ограничения на доступ иностранного капитала в обрабатывающую промышленность, расширить доступ на рынок услуг, включая телекоммуникации, медицинское обслуживание", уточнялось в докладе.