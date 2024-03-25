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Суд рассмотрит 10 апреля заявление о принудительной ликвидации "Киви банка" - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240325/846668671.html
Суд рассмотрит 10 апреля заявление о принудительной ликвидации "Киви банка"
Суд рассмотрит 10 апреля заявление о принудительной ликвидации "Киви банка" - 25.03.2024, ПРАЙМ
Суд рассмотрит 10 апреля заявление о принудительной ликвидации "Киви банка"
Арбитражный суд Москвы назначил на 10 апреля рассмотрение заявления Банка России о принудительной ликвидации АО "Киви банк", у которого в феврале была отозвана... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T08:07+0300
2024-03-25T08:07+0300
банк россии
"киви банк"
ликвидация
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 10 апреля рассмотрение заявления Банка России о принудительной ликвидации АО "Киви банк", у которого в феврале была отозвана лицензия, следует из опубликованного определения суда. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Такое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства. "Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек". Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 22 марта сообщила, что у "Киви банка" есть "значительный профицит средств – более 28 миллиардов рублей, то есть превышение его активов над обязательствами". По словам Набиуллиной, Банк России исходит из того, что все имеющиеся обязательства "Киви банка" будут выполнены. В соответствии с нормами "Закона о банках и банковской деятельности" Банк России "в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации". Этот же закон предписывает арбитражному суду рассмотреть заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи указанного заявления. Группа Qiwi в январе 2024 года объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей. Однако в конце февраля группа заявила, что не уверена, что обязательства по сделке по продаже бизнеса в России будут выполнены в срок из-за отзыва лицензии у "Киви банка". Арбитражный суд Москвы ранее принял к производству иск АСВ как временной администрации "Киви банка", в котором оно оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций. Обе сделки прошли 19 января. Ответчиками указаны гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российское АО "Киви".
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"киви банк", ликвидация
Банк России, "Киви банк", ликвидация
08:07 25.03.2024
 
Суд рассмотрит 10 апреля заявление о принудительной ликвидации "Киви банка"

Суд рассмотрит 10 апреля заявление ЦБ РФ о принудительной ликвидации "Киви банка"

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI в Москве
Отделение банка QIWI в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы назначил на 10 апреля рассмотрение заявления Банка России о принудительной ликвидации АО "Киви банк", у которого в феврале была отозвана лицензия, следует из опубликованного определения суда.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Такое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований "антиотмывочного" законодательства. "Киви банк" был оператором популярного электронного платежного сервиса "Qiwi кошелек".
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 22 марта сообщила, что у "Киви банка" есть "значительный профицит средств – более 28 миллиардов рублей, то есть превышение его активов над обязательствами". По словам Набиуллиной, Банк России исходит из того, что все имеющиеся обязательства "Киви банка" будут выполнены.
В соответствии с нормами "Закона о банках и банковской деятельности" Банк России "в течение 15 рабочих дней со дня отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций обязан обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации кредитной организации". Этот же закон предписывает арбитражному суду рассмотреть заявление Банка России о принудительной ликвидации кредитной организации в срок, не превышающий одного месяца со дня подачи указанного заявления.
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
ЦБ не нашел поводов для санации "Киви банка"
22 марта, 16:02
Группа Qiwi в январе 2024 года объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви" (куда вошел "Киви банк") гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки, как сообщалось, составила 23,75 миллиарда рублей. Однако в конце февраля группа заявила, что не уверена, что обязательства по сделке по продаже бизнеса в России будут выполнены в срок из-за отзыва лицензии у "Киви банка".
Арбитражный суд Москвы ранее принял к производству иск АСВ как временной администрации "Киви банка", в котором оно оспаривает договор купли-продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций. Обе сделки прошли 19 января. Ответчиками указаны гонконгская Fusion Factor Fintech Limited, кипрская Qiwi plc и российское АО "Киви".
 
Банк России"Киви банк"ликвидация
 
 
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