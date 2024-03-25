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Постпред РФ назвал причину блокировки процесса вступления Белоруссии во ВТО
Постпред РФ назвал причину блокировки процесса вступления Белоруссии во ВТО - 25.03.2024, ПРАЙМ
Постпред РФ назвал причину блокировки процесса вступления Белоруссии во ВТО
Процесс вступления Белоруссии во Всемирную торговую организацию блокируют по политическим мотивам, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T08:12+0300
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ЖЕНЕВА, 25 мар – ПРАЙМ. Процесс вступления Белоруссии во Всемирную торговую организацию блокируют по политическим мотивам, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов. По его словам, в очереди на вступление в ВТО сейчас находится 21 страна и одна таможенная территория. В их числе Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан. "Ситуация с длительностью процедуры присоединения к ВТО частично объясняется и склонностью некоторых крупных членов организации предъявлять к кандидатам завышенные и нередко политически мотивированные требования. А процесс присоединения Белоруссии сейчас просто заблокирован по исключительно политическим мотивам. Это абсолютно несправедливо, поскольку ВТО всегда позиционировала себя как торговая организация, максимально удаленная от политики", — пояснил Платонов. Он выразил сожаление, что поведение некоторых крупных участников ВТО становится в последнее время "все более политически ангажированным", что еще больше осложняет возможности достижения прогресса на разных переговорных треках. На сегодняшний день средняя продолжительность процесса присоединения к ВТО новых членов составляет порядка 20 лет. По его мнению, путь к оптимизации процесса присоединения лежит в прекращении практики "выжимания" из кандидатов обязательств по максимальной либерализации режима торговли и обязательств, в принципе выходящих за рамки сфер регулирования соглашений ВТО. Платонов отметил, что Россия придает важное значение решению указанной проблемы, в том числе при подготовке итоговых документов министерских конференций ВТО, "настаивая на формулировках, которые нацелены на содействие присоединяющимся странам". В феврале директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Белоруссии Юрий Горелик заявил, что процесс вступления страны в ВТО используется для оказания политического давления на присоединяющиеся государства, и призвал усовершенствовать процедуру, отказавшись от дискриминационного подхода. Он призвал все присоединяющиеся к ВТО государства выступать единым фронтом по проблемным вопросам процесса вхождения в организацию. Минск подал заявку о присоединении к ВТО в 1993 году. С 2015 года переговорный процесс активизировался, и у властей республики даже было ожидание, что Минск может присоединиться к организации в 2020 году. В конце марта 2022 года ВТО сообщила, что останавливает рассмотрение заявки Минска, поскольку республика не подходит для членства. Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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белоруссия, вто
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, ВТО
Постпред РФ назвал причину блокировки процесса вступления Белоруссии во ВТО
Платонов: процесс вступления Белоруссии во ВТО заблокирован по политическим мотивам
ЖЕНЕВА, 25 мар – ПРАЙМ. Процесс вступления Белоруссии во Всемирную торговую организацию блокируют по политическим мотивам, заявил в интервью РИА Новости новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.
По его словам, в очереди на вступление в ВТО сейчас находится 21 страна и одна таможенная территория. В их числе Азербайджан, Белоруссия, Туркменистан и Узбекистан.
"Ситуация с длительностью процедуры присоединения к ВТО частично объясняется и склонностью некоторых крупных членов организации предъявлять к кандидатам завышенные и нередко политически мотивированные требования. А процесс присоединения Белоруссии сейчас просто заблокирован по исключительно политическим мотивам. Это абсолютно несправедливо, поскольку ВТО всегда позиционировала себя как торговая организация, максимально удаленная от политики", — пояснил Платонов.
Он выразил сожаление, что поведение некоторых крупных участников ВТО становится в последнее время "все более политически ангажированным", что еще больше осложняет возможности достижения прогресса на разных переговорных треках. На сегодняшний день средняя продолжительность процесса присоединения к ВТО новых членов составляет порядка 20 лет.
Россия ничего не выиграет от выхода из ВТО, считает постпред Платонов
По его мнению, путь к оптимизации процесса присоединения лежит в прекращении практики "выжимания" из кандидатов обязательств по максимальной либерализации режима торговли и обязательств, в принципе выходящих за рамки сфер регулирования соглашений ВТО.
Платонов отметил, что Россия придает важное значение решению указанной проблемы, в том числе при подготовке итоговых документов министерских конференций ВТО, "настаивая на формулировках, которые нацелены на содействие присоединяющимся странам".
В феврале директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Белоруссии Юрий Горелик заявил, что процесс вступления страны в ВТО используется для оказания политического давления на присоединяющиеся государства, и призвал усовершенствовать процедуру, отказавшись от дискриминационного подхода. Он призвал все присоединяющиеся к ВТО государства выступать единым фронтом по проблемным вопросам процесса вхождения в организацию.
Минск подал заявку о присоединении к ВТО в 1993 году. С 2015 года переговорный процесс активизировался, и у властей республики даже было ожидание, что Минск может присоединиться к организации в 2020 году. В конце марта 2022 года ВТО сообщила, что останавливает рассмотрение заявки Минска, поскольку республика не подходит для членства.
Первого марта президент России Владимир Путин назначил постоянным представителем при ВТО Николая Платонова, освободив от этой должности Дмитрия Лякишева.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru
в 11.00 мск.