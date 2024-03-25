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Инвесторы не воодушевились. Но надежда еще есть

Инвесторы не воодушевились. Но надежда еще есть - 25.03.2024, ПРАЙМ

Инвесторы не воодушевились. Но надежда еще есть

Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Регулятор по-прежнему считает, что говорить о дезинфляционной тенденции пока рано, но смягчение... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T08:18+0300

2024-03-25T08:18+0300

2024-03-25T08:56+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

индекс мосбиржи

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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16%. Регулятор по-прежнему считает, что говорить о дезинфляционной тенденции пока рано, но смягчение денежно-кредитной политики во II полугодии 2024 года остается возможным.Инвесторы не воодушевились риторикой регулятора и пятничные торги рынок завершил в минусе: индекс Мосбиржи отступил на 0,40%, до 3273,49 пункта, индекс РТС снизился на 1,02%, до 1124,53 пункта на фоне ослабления рубля к корзине валют.Последняя неделя марта может оказаться успешной для рубля благодаря повышенным поступлениям в текущем налоговом периоде. Экспортеры к своим ежемесячным платежам по НДПИ добавят выплаты по квартальному налогу на дополнительный доход (НДД). Кроме того, ожидается финальный налоговый платеж за 2023 год и авансовый платеж за первый квартал 2024 года.Совет директоров "Лукойла" рекомендовал финальные дивиденды в размере 498 рублей на акцию. Такое решение разочаровало участников рынка, ожидавших более весомые выплаты. Наш прогноз предполагал дивиденды на уровне 572 рубля на акцию. Мы полагаем, что размер выплат был снижен ввиду непредвиденных затрат на восстановление пострадавшего НПЗ. Косвенным подтверждением того, что нефтяная отрасль испытывает сложности из-за атак дронов может являться решение правительства об увеличении дисконта нефти Urals к Brent с $15 до $20 за баррель, чтобы снизить налоговую нагрузку на нефтяников.По данным Bloomberg, все индийские НПЗ отказываются принимать российскую нефть, перевозимую танкерами "Совкомфлота". Мы полагаем, что на данном этапе переживать по этому поводу преждевременно, поскольку Индия не сможет компенсировать российскую нефть американской — объем всего экспорта нефти из США в 2023 году достиг рекордных 4,1 миллиона баррелей в сутки в среднем, в то время как Индия в феврале 2024 года импортировала из России 1,2 миллиона баррелей в сутки, учитывая сокращения закупок из-за опасений вторичных санкций. Вместе с тем отказ от сотрудничества с таким крупным игроком, как "Совкомфлот", взвинтит фрахтовые ставки на фоне и без того существующего мирового дефицита мощностей в сегменте морских перевозок."Европлан" установил ценовой диапазон IPO на уровне 835-875 рублей за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в пределах 100-105 миллиардов рублей. В рамках IPO материнская структура "ЭсЭфАй" предложит до 15 миллионов акций, или 12,5% от уставного капитала. Ожидаемый объем IPO, таким образом, составляет около 12,5-13,1 миллиарда рублей. Сбор заявок завершится 28 марта, торги акциями начнутся 29 марта.

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, индекс мосбиржи