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"Сбер" потребовал около 11,9 миллиарда рублей от бывшей британской "дочки" - 25.03.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" потребовал около 11,9 миллиарда рублей от бывшей британской "дочки"
"Сбер" потребовал около 11,9 миллиарда рублей от бывшей британской "дочки" - 25.03.2024, ПРАЙМ
"Сбер" потребовал около 11,9 миллиарда рублей от бывшей британской "дочки"
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать около 11,9 миллиарда рублей со своей бывшей бывшей британской "дочки" Sberbank CIB... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T08:22+0300
2024-03-25T08:22+0300
экономика
банки
сбербанк
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать около 11,9 миллиарда рублей со своей бывшей бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Иск поступил в суд 22 марта, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела пока не сообщаются. Сбербанк в апреле 2022 года сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке. Великобритания в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов.
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банки, сбербанк
Экономика, Банки, Сбербанк
08:22 25.03.2024
 
"Сбер" потребовал около 11,9 миллиарда рублей от бывшей британской "дочки"

"Сбер" потребовал около 11,9 млрд рублей от бывшей "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Сбербанка, требующего взыскать около 11,9 миллиарда рублей со своей бывшей бывшей британской "дочки" Sberbank CIB (UK) Limited, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в суд 22 марта, к рассмотрению он еще не принят. Основания исковых требований в карточке дела пока не сообщаются.
Сбербанк в апреле 2022 года сообщил, что прекращает работу лондонского офиса, находится в контакте с местным регулятором, выполнит все обязательства перед клиентами. Решение о закрытии офиса принято по итогам переоценки экономического потенциала присутствия бизнес-подразделения Global Markets в Великобритании, поясняли в Сбербанке.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
"Сбер" подсчитал доход от сотрудничества с ИИ-центрами
13 марта, 14:24
Великобритания в марте 2022 года внесла Сбербанк в санкционный список: ограничения были введены против корреспондентских счетов банка, также ему запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов.
 
ЭкономикаБанкиСбербанк
 
 
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