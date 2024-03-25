https://1prime.ru/20240325/846669278.html

Украине в 2024 году придется выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов

Украине в 2024 году придется выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов - 25.03.2024, ПРАЙМ

Украине в 2024 году придется выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов

Украина в текущем году должна будет выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T08:31+0300

2024-03-25T08:31+0300

2024-03-25T08:31+0300

экономика

украина

долг мвф

https://cdnn.1prime.ru/img/77844/36/778443666_0:107:1501:951_1920x0_80_0_0_a69f3cfeb9a10ed7e7e01f51bd4bad9e.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украина в текущем году должна будет выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов, следует из информации на сайте МВФ. Украина является третьим крупнейшим должником организации, на текущий момент ее долг составляет 11,1 миллиарда долларов. Согласно данным, в 2024-2031 годах Украина должна будет заплатить еще 3,3 миллиарда долларов процентов. В 2024 году страна должна выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году выплаты достигнут чуть больше 3 миллиардов долларов, в 2026 году - 2,5 миллиарда долларов. Остальные 6 миллиардов МВФ планирует получить в 2027-2031 годах. В прошлом году Украина должна была выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов. РИА Новости в октябре прошлого года сообщало, что в сентябре Украина перевела МВФ крупнейший платеж за восемь лет в счет своих кредитов - более 882 миллионов долларов. Расходы бюджета Украины на 2024 год запланированы в размере 86 миллиардов долларов (по текущему курсу), доходы - 45 миллиардов долларов. При этом половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил в марте замминистра экономики страны Тарас Качка.

https://1prime.ru/20240324/846660841.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, долг мвф