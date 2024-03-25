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Украине в 2024 году придется выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов
Украине в 2024 году придется выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов - 25.03.2024, ПРАЙМ
Украине в 2024 году придется выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов
Украина в текущем году должна будет выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T08:31+0300
2024-03-25T08:31+0300
2024-03-25T08:31+0300
экономика
украина
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украина в текущем году должна будет выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов, следует из информации на сайте МВФ. Украина является третьим крупнейшим должником организации, на текущий момент ее долг составляет 11,1 миллиарда долларов. Согласно данным, в 2024-2031 годах Украина должна будет заплатить еще 3,3 миллиарда долларов процентов. В 2024 году страна должна выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году выплаты достигнут чуть больше 3 миллиардов долларов, в 2026 году - 2,5 миллиарда долларов. Остальные 6 миллиардов МВФ планирует получить в 2027-2031 годах. В прошлом году Украина должна была выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов. РИА Новости в октябре прошлого года сообщало, что в сентябре Украина перевела МВФ крупнейший платеж за восемь лет в счет своих кредитов - более 882 миллионов долларов. Расходы бюджета Украины на 2024 год запланированы в размере 86 миллиардов долларов (по текущему курсу), доходы - 45 миллиардов долларов. При этом половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил в марте замминистра экономики страны Тарас Качка.
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украина, долг мвф
Экономика, УКРАИНА, долг МВФ
Украине в 2024 году придется выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов
МВФ: Украина в 2024 году должна будет выплатить долги на сумму 2,9 миллиарда долларов
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Украина в текущем году должна будет выплатить Международному валютному фонду по своим долгам 2,9 миллиарда долларов, а в следующие семь лет еще 11,5 миллиарда долларов, следует из информации на сайте МВФ.
Украина является третьим крупнейшим должником организации, на текущий момент ее долг составляет 11,1 миллиарда долларов. Согласно данным, в 2024-2031 годах Украина должна будет заплатить еще 3,3 миллиарда долларов процентов.
В 2024 году страна должна выплатить МВФ 2,9 миллиарда долларов, что составляет 6,4% от запланированных доходов ее бюджета на текущий год. В 2025 году выплаты достигнут чуть больше 3 миллиардов долларов, в 2026 году - 2,5 миллиарда долларов. Остальные 6 миллиардов МВФ планирует получить в 2027-2031 годах.
В прошлом году Украина должна была выплатить МВФ 3,4 миллиарда долларов.
Украина нарастила импорт электроэнергии в три раза
РИА Новости в октябре прошлого года сообщало, что в сентябре Украина перевела МВФ крупнейший платеж за восемь лет в счет своих кредитов - более 882 миллионов долларов.
Расходы бюджета Украины на 2024 год запланированы в размере 86 миллиардов долларов (по текущему курсу), доходы - 45 миллиардов долларов. При этом половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил в марте замминистра экономики страны Тарас Качка.